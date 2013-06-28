أسطورة أرسنال للإدارة: فينغر يعبث بالفريق .. اطردوه

كشف أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي توني ادامز عن طلب تقدم به لإدارة ناديه؛ من أجل الانضمام لمجلس إدارة النادي، كي يتمكن من تحقيق هدفه وهدف جماهير النادي بطرد المدير الفني الفرنسي للفريق آرسين فينغر.



وقال ادامز في تصريحات صحافية لوسائل إعلام إنجليزية إن طلبه يأتي كخطوة في مصلحة النادي ومستقبله الذي يعبث به فينغر بشكل كبير.



وأضاف أنه لم يتلق حتى الآن أي رد حول طلبه، موجها انتقاداته اللاذعة ايضا صوب مجلس إدارة أرسنال الحالي الذي يبحث مع فينغر إمكانية تجديد عقده.



ووصف ادامز مجلس إدارة أرسنال ومدرب الفريق فينغر بالغير معنيين بمستقبل النادي وما يمر فيه من وضعية صعبة تستوجب التغيير للأفضل، والذي يأتي في أولوياته طرد وإقالة فينغر من تدريب الفريق.



وواصل أسطورة أرسنال هجومه اللاذع على مجلس إدارة النادي واصفا اياه بالمجلس المتكاسل والمتخاذل لأنه راض عن الوضع الذي يمر به الفريق والذي يستوجب اقالة فينغر أو تقديم استقالته على الفور.



واعتبر أن الوقت الحالي هو الوقت الهام للتغيير؛ لأن جماهير أرسنال ترغب في تحقيق الانجازات المحلية والأوروبية، موضحا أن الوضع الحالي كما هو لا يبشر بأي إنجازات أو ألقاب.



ويعد ادامز من أساطير أرسنال حيث لعب في صفوفه منذ العام 1983 واعتزل معه أيضا عام 2002، وخاض معه ما يقارب من (700) مباراة قد حقق معه العديد من الانجازات المحلية والأوروبية ، كما أنه لعب أيضا تحت إمرة فينغر لسنوات عدة.