إسبانيا تتأهل لـنهائي القارات وفشل إيطالي برد الاعتبار

تأهل المنتخب الاسباني الى المباراة النهائية من كأس القارات لكرة القدم المقامة في البرازيل حتى الاحد، اثر فوزه على نظيره الايطالي بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي من مباراة نصف النهائي، اليوم الخميس، في فورتاليزا.



وكانت البرازيل تأهلت الى المباراة النهائية بفوزها على الاوروغواي 2-1 امس الاربعاء.



وتلتقي البرازيل مع اسبانيا في النهائي الاحد، فيما تلعب ايطاليا مع الاوروغواي على المركز الثالث.



على ملعب بلاسيدو اديرالدو كاستيلو في فورتاليزا امام اكثر من 62 الف متفرج، كانت المباراة اعادة لنهائي كأس اوروبا 2012 الذي انتهى بفوز اسباني ساحق 4- صفر، ولم تستطع ايطاليا اليوم رد الاعتبار ب"الشجاعة وحدها" على حد تعبير مدربها تشيزاريبرانديلي.



والفوز هو العاشر لاسبانيا مقابل 10 هزائم و13 تعادلا.



واعتمد مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي الذي اقر بافضلية ايطاليا في الوقت الاصلي وتفوق رجاله في الوقت الاضافي، تشكيلة هجومية بخط رباعي في الدفاع و3 في الوسط و3 في الهجوم هم بدرو رودريغيز ودافيد فيا وفرناندو توريس الذي حل محل روبرتو سولدادو، فيما حل دافيد سيلفا محل فرانسيسك فابريغاس في الوسط.



في المقابل، زج برانديلي بتشكيلة دفاعية (3-5-1-1) معتمدا على البرتو جيلاردينو وحيدا كرأس حربة محل ماريو بالوتيلي الذي اصيب وعاد الى بلاده.



ومرت الدقائق العشر الاولى دون خطورة على المرميين قبل ان تتحول السيطرة الى الايطاليين وكانت المحاولة الاولى لجيلاردينو الذي موه في المنطقة وتابع كرة معكوسة من الجهة اليمنى مرت بجانب القائم الايمن اثر عرضية من كريستيان ماجيو (15).



وتكررت المحاولات الايطالية من الجهة اليمنى التي شغلها الظهير الايسر جوردي البا، وعكس دانييلي دي روسي كرة موزونة تابعها ماجيو برأسه سيطر عليها الحارس ايكر كاسياس (147 مباراة دولية) بخبرته الكبيرة (17)، اتبعها اندريا بيرلو بكرة موزونة من ركلة حرة طار لها دي روسي برأسه مرت بجانب القائم الايمن (19).



ومرر ايمانويلي جاكيريني كرة من الجهة اليسرى الى ماجيو في اليمنى ناولها الاخير برأسه الى كلاوديو ماركيزيو فتابعها برأسه طائرا الى جانب القائم الايمن (20)، استوعب بعد ذلك الاسبان الفورة الايطالية والدرس وامسكوا بمنتصف الملعب دون تشكيل خطورة على مرمى جانلويجي بوفون (132 ) مباراة دولية.



ولم تدم السيطرة الاسبانية طويلا، وعاد التهديد للطليان، ومرر جاكميريني كرة موزونة الى ماجيو المتألق فوق العادة تابعها الاخير برأسه وانقض عليها كاسياس وابطل مفعولها على دفعتين مفوتا فرصة افتتاح التسجيل وحاميا عرينه من هدف محقق (36).



ورد الاسبان بعد دقيقة واحدة باخطر فرصة له في الشوط الاول بعدما ارسل تشافي هرنانديز كرة الى فرناندو توريس فالتف حول نفسه وهرب من ظله وسدد باتجاه الزاوية اليسرى بعيدا عن بوفون انحرفت قليلا عن القائم (37)، ورد توريس الامانة الى تشافي من الجهة اليسرى فلم يصل الاخير الى الكرة التي مرت من الجميع (45).



وفي الشوط الثاتي، اخرج برانديلي المدافع اندريا بازاغلي ليأخذ مكانه في الدفاع دي روسي ويدخل محله ريكاردو مونتاوليفو، فيما اخرج دل بوسكي لاعب الوسط دافيد سيلفا وادخل خيسوس نافاس السريع.



وكانت المحاولة الاولى من جانب الاسبان عبر اندريس انييستا من زاوية صعبة اثر تمريرة من توريس مرت بجانب الخشبات (48)، واخرى من توريس الى نافاس ارسلها ارضية قوية ارتمى عليها بوفون (58)، وجرب انييستا حظه مرة جديدة بعدما اخترق المنطقة قادما من الجهة اليسرى وسدد بجانب القائم الايسر (64).



وفضل تشافي التمرير الى جوردي البا على التسديد بنفسه فضاعت فرصة ثمينة بعدما رفع الاخير الكرة عالية امسك بها بوفون (66)، وتلاعب ماجيو بالدفاع وعكس كرة الى ماركيزيو عند نقطة الجزاء تابعها الاخير بقوة ووضع جيرارد بيكيه جسمها امامها خرجت الى ركنية (69).



وابعد بيكيه كرة برأسه الى ركنية اخرى اثر ركلة حرة نفذها اندريا بيرلو الذي وضع الكرة مرة ثانية على رأس جورجو كيليني وسقطت بعد ذلك على سطح الشبكة من الاعلى (72)، وكسر بدرو مصيدة التسلل وانفرد بالحارس بوفون الذي خرج من عرينه ووقف في وجهه ليسدد الاسباني متسرعا بعيدا عن المرمى (73).



وخرج بدرو ودخل خوان ماتا من اسبانيا، والبرتو الكويلاني بدلا من ماكيزيو (79)، وامسك بوفون كرة عرضية عالية من نافاس (81)، واخرى ارضية من توريس (82)، ومثله فعل كاسياس والتقط كرة من فوق رأس جيلاردينو (83).



واهدر بيكيه فرصة حسم النتيجة بعد تمريرة من توريس الى نافساس الذي عكس الكرة عرضية بالمقاس الى بيكيه اطلقها بقوة فذهبت عالية (84)، ومحاولة جديدة لنافاس لم تحل اللغز الايطالي (85)، وعرضية جديدة من نافاس على رأس توريس الذي اصلحها لخوان ماتا فلم يفلح الاخير في المتابعة السليمة (90).



وانهت صافرة الانجليزي هاورد ويب الوقت الاصلي بتعادل سلبي بعد ركلة حرة نفذها تشافي وتابعها سيرخيو راموس برأسه بجانب القائم الايسر (90+4).



وحصل نافاس على ركنية ارتدت من بوفون الى نافاس خارج المنطقة اطلقها قوية خادعة سيطر عليها الحارس الايطالي (91)، ومرر سيباستيان جوفينكو بديل جيلاردينو كرة الى جاكيريني فاصاب الاخير القائم الايمن (92)، وخرج توريس ونزل خافي مارتينيز.



واهدرت اسبانيا من الفرص في دقيقتين اكثر ما سنح لها في الوقت الاصلي عبر بيكيه (اثنتان) وراموس (واحدة) اثر 3 ركنيات متتالية، واخرى بعد تمريرة من تشافي الى غوردي البا غير المراقب الذي اطلقها برعونة (99).



ونفذ تشافي ركلة حرة تابعها بيكيه برأسه فوق المرمى (101)، وركلة حرة جديدة عند خطأ المنطقة اثر خطأ ارتكبه بيرلو ضد انييستا نفذها تشافي فوق الخشبات (104).



وفي الشوط الاضافي الثاني، جاءت الفرصة الاولى عن طريق خوان ماتا الذي وضع الكرة على يمين المرمى (109)، وعسكر الطليان في المنطقة الاسبانية لثلاث دقائق دون نتيجة حاسمة، وسدد تشافي كرة مركزة صدها بوفون واخرجها القائم الايسر لتعود الى اللاعب نفسها حاول متابعتها ارضية ومرت من امام خوان ماتا.



وعاد الضغط اسبانيا، وارسل نافاس عرضية من الجهة اليمنى ابعدت بشق النفس الى ركنية (116) تبعتها فرصة اسبانية جديدة لم تستغل (118) فاحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للاسبان 7-6.



وفي التنفيذ سجل لايطاليا انطونيو كاندريفا واكويلاني ودي روسي وجوفينكو وبيرلو ومونتوليفو واضاع ليوناردو بونوتشي.

وسجل لاسبانيا تشافي وانييستا وبيكيه وراموس وماتا وسيرخيو بوسكيتس ونافاس.