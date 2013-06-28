السهلاوي لـ"النصراويين": "أريدكم".. إن كنتم "تريدونني"

استغرب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وهدافه محمد السهلاوي من الأنباء الصحافية التي روجت لانتقاله من ناديه الحالي، ودخوله في مفاوضات مع أندية عدة في العاصمة الرياض وخارجها.

وقال السهلاوي في حديث لـ"العربية نت": "هذه العروض المختلقة هي من إفرازات الصيف، ولا علاقة لها بالحقيقة"، وأضاف: "عقدي يمتد مع النصر حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل ٢٠١٤، وبالتالي لا يمكنني أصلاً كلاعب التفاوض مع أية أندية قبل أن أدخل فترة الانتقال الحرة أو ما تسمى بـ"فترة الستة أشهر"، وحتى ذلك الحين فأنا لاعب نصراوي".

وكشف السهلاوي الذي قضى إجازته هذا العام برفقة أصدقائه ثم مع والدته، إنه لم يتلق خلال هذه الإجازة أية اتصالات تعرض عليه الانتقال، لافتاً الى رغبته الشديدة في البقاء كلاعب نصراوي، الا إن رغبت إدارة النادي في غير ذلك، وأوضح: "رغبتي أولاً وثانياً هي تجديد عقدي مع النصر، ولكن إذا لم يكن لدى الادارة نفس رغبتي، سيكون الرحيل أمراً محتوماً".

وأشار السهلاوي الى أن أية مفاوضات يجب أن تكون عن طريق وكيل أعماله ذيب الدحيم وفي الفترة القانونية المسموح بالتفاوض فيها، وبعد أن يفتح نادي النصر باب المفاوضات.

وكانت أنباء ربطت بين انتقال مهاجم الفريق الكري الأول بنادي الشباب وهداف الدوري السعودي ٤ مرات ناصر الشمراني الى نادي الهلال، وحلول محمد السهلاوي بديلاً له في التشكيلة الشبابية، الا أنها بحسب وصف السهلاوي مجرد "إفرازات صيف"، لكن مصدراً في مجلس إدارة نادي النصر (فضل عدم ذكر اسمه) قال لـ "العربية نت"، إنهم تلقوا اتصالاً من إدارة النادي الأهلي في جدة، ذكروا فيه رغبتهم في الاستفادة من خدمات محمد السهلاوي في حال رأت الادارة النصراوية الاستغناء عنه.