المصري المحمدي من سندرلاند إلى هال سيتي

أعلن نادي هال سيتي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الانجليزية الممتازة عن تعاقده مع الظهير الأيمن المصري الدولي أحمد المحمدي من سندرلاند.



ووقع المحمدي على عقد مدته ثلاث سنوات بعد توصل الفريقين الى اتفاق بشأن قيمة الانتقال، والتي حددت بحوالي مليوني جنيه استرليني (3ر2 مليون يورو).



وكان المحمدي أمضى الموسم الماضي معارا إلى هال سيتي وسجل 3 أهداف في 41 مباراة ليساهم في صعود فريقه الى الدرجة الممتازة.



وقال المحمدي: "أشعر بالفرح بعد انضمامي بصورة دائمة الى هال سيتي، خصوصا بعد ما حصل هنا الموسم الفائت".



وأضاف "كان موسما رائعا وقد استمتعت بالدفاع عن ألوان النادي. كل شيء يتعلق بهذا النادي رائع، اللاعبون، والجهاز الفني وأنصار الفريق".



وكشف "سيكون الأمر رائعا اللعب مجددا في الدوري الممتاز، خصوصا مع هال سيتي وأتطلع لبداية الموسم الجديد".



وتابع "قراري بالانتقال الى هنا كان سهلا للغاية. أنصار النادي رائعون وسأستمتع باللعب أمامهم في الدوري الممتاز".



وختم "مدرب هال سيتي (ستيف بروس) هو الذي جلبني من مصر عندما كان مدربا لسندرلاند وأنا أعشق اللعب له".