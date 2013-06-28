‏تيفيز يعترف بأنه طلب الرحيل عن مانشستر سيتي‏

اعترف المهاجم الدولي الارجنتيني كارلوس تيفيز أنه طلب من مانشستر سيتي الإنجليزي الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد أن قرر بأن مشواره في "استاد الاتحاد" وصل إلى نهايته.



وأكمل تيفيز (29) عاما أمس الأول الأربعاء صفقة انتقاله الى يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو، وفي أول مؤتمر صحافي له في "يوفنتوس ارينا" أشار إلى أن الوقت الذي أمضاه في سيتي كان "جميلا".



وسجل المهاجم الدولي الارجنتيني 74 هدفا مع سيتي منذ انتقاله اليه عام 2009 من الجار اللدود مانشستر يونايتد، وهو قاده للفوز بلقب الكأس المحلية عام 2011 كما ساهم في إحرازه لقب الدوري بعد 12 شهرا.



لكن مشواره مع سيتي لم يكن سلسا على الإطلاق إذ أوقف وغرم بعد أن رفض الدخول كبديل ضد بايرن ميونيخ الالماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2011، ما ادى الى خسارته شارة القائد ودفعه الى طلب الرحيل عن النادي في مناسبات عدة قبل ان يتحقق له ما أراد خلال الأسبوع الحالي.



وكان رحيل لاعب وست هام الإنجليزي السابق عن الـ"سيتيسينز" وديا بحسب ما أكد لوسائل الإعلام الايطالية، مضيفا "أشكر يوفنتوس على الجهود التي قام بها من أجل المجيء بي الى هنا. وأشكر مانشستر سيتي على الأعوام الجميلة التي منحني اياها".



واشار تيفيز إلى انه اعلم المدرب الجديد لسيتي التشيلي مانويل بيليغريني الذي خلف الايطالي روبرتو مانشيني بعد الموسم المخيب، بأن وقته في النادي الانجليزي قد انتهى وبأنه حان الاوان من اجل التغيير، مضيفا "تحدثت مع بيليغريني وقلت له باني أريد الرحيل عن مانشستر سيتي لأني أعتبر بأن وقتي معه قد انتهى".



وسيرتدي تيفيز رقم 10 الاسطوري في يوفنتوس والذي كان اليساندرو دل بييرو آخر من ارتداه، ما يؤكد على الاهمية التي يوليها فريق "السيدة العجوز" للاعب الارجنتيني الذي سيلعب في خط المقدمة الى جانب الوافد الجديد من اتلتيك بلباو الاسباني فرناندو لورنتي.



وتحدث تيفيز عن مسألة ارتدائه للقميص رقم 10، قائلا "القميص رقم 10 مسؤولية هامة جدا لان ابطالا رائعين سابقين ارتدوه واخرهم دل بييرو. بالنسبة لي، انه لشرف عظيم أن ارتدي قميصه".



وكان تيفيز محط اهتمام القطب الايطالي الاخر ميلان عام 2012، لكنه اكد انه لم يجر اي اتصال بينه وبين "روسونيري" منذ حينها، مضيفا "بالنسبة لاهتمام ميلان؟ سأكون صريحا، تحدثت مع (نائب الرئيس) ادريانو غالياني منذ عام ومرتين او ثلاث في حياتي. انا الان لاعب في يوفنتوس وانا سعيد هنا. بامكاني ان امنح الفريق خبرتي وقدراتي".