جيرارد يتمنى تعثر مانشستر يوناتيد بعد فيرغسون

قال قائد ليفربول الإنجليزي ستيفان جيرارد إنه يتمنى تعثر مانشستر يوناتيد في الموسم المقبل، خصوصا بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، الذي حقق مع الفريق نجاحات كبيرة وإنجازات عدة.

وأوضح جيرارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الانجليزية أن تعثر مانشستر يوناتيد لن يكون بالشيء السهل، خصوصا بعد رحيل فيرغسون والتعاقد مع ديفيد مويس الذي سيستمر في العمل على خطى إنجازات فيرغسون.

واعترف أن مانشستر يوناتيد يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله ينافس بقوة على لقب الدوري الانجليزي، لأنه يمتلك لاعبين على مستوى عال وبامكانيات وخبرات قوية.

وأضاف أنه من وجهة نظر متحيزة يتمنى تعثر مانشستر يوناتيد حتى لا يعاود المنافسة المتوقعة على لقب الدوري الانجليزي الموسم المقبل.

ورسم جيرارد شكل المنافسة على لقب الدوري الانجليزي في الموسم المقبل، موضحا أن المنافسة ستكون أقوى من ذي قبل.

وذكر أن أندية مانشستر يوناتيد وجاره سيتي وتشلسي مع مورينهو إلى جانب ارسنال وتوتنهام مع ناديه ليفربول، سترسم إثارة المنافسة على لقب الدوري الانجليزي.

وعبر جيرارد عن أمنيته بأن يكون اللاعبون الجدد الذين انضموا لفريقه اعتبارا من الموسم المقبل عند حسن ظن الجميع بهم، وأن يكونوا في الموعد لمساعدة ليفربول في المنافسة.

وأشار إلى أنه لا يعرف الكثير عنهم، لكنه أوضح أن توقيت انضمام هؤلاء اللاعبين ممتاز كون ضمهم مبكرا سيفيد الفريق في فترة الاعداد والتأقلم مع زملائهم.