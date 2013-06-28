ريال مدريد يزور الجزائر.. في رمضان

كشفت تقارير صحافية جزائرية عن زيارة مرتقبة لريال مدريد الإسباني إلى الجزائر خلال شهر رمضان المقبل، حيث سيخوض مباراة ودية برعاية إحدى الشركات، دون الإعلان بعد عن هوية الفريق أو المنتخب الذي سينازله النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "الهداف" الجزائرية أن الريال سيحضر بجميع نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومساعده الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

وبحسب الصحيفة فإن الشركة التي سترعى المباراة حددت شهر رمضان لاقامتها، بينما تتولى وزارة الشباب والرياضة الجزائرية مهمة تحديد تاريخ المباراة والملعب الذي سيحتضنها أو المنافس وستعلن عن ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت المواجهة أمام المنتخب الجزائري أو أحد الأندية المحلية، وسط توقعات بأن تقام المباراة على ملعب "5 يوليو" في العاصمة، والذي يتسع لنحو 76 ألف متفرج.

وسبق لريال مدريد أن زار الجزائر عام 1982 وخاض على نفس الملعب مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري، وتمكّن "محاربو الصحراء" آنذاك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مشهودة حضرها أكثر من 120 ألف مشجع.

يذكر أن برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، كان قد خاض مباراة ودية في شهر رمضان الماضي، ولكن في المغرب المجاور للجزائر، ونجح الفريق الكاتلوني في تلك المباراة في تسجيل فوز عريض على الرجاء البيضاوي بثمانية أهداف دون مقابل.