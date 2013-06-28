مانشستر سيتي يصوب بوصلته صوب ليفاندوفسكي

اتجهت بوصلة مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني روبرت ليفاندوفسكي؛ من أجل تدعيم صفوفه الهجومية، خصوصا بعدما استغنى عن مهاجمه الأرجنتيني كارلوس تيفيز لمصلحة يوفنتوس الايطالي.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية إن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع المهاجم البولندي، خصوصا في ظل الإعلان عن رفض المدير الفني الجديد لبايرن ميوينخ بيب غوارديولا فكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، رغم تهافت كبار الأندية الأوروبية عليه للحصول على خدماته وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت "الميرور" أن المدير الفني لمانشستر سيتي مانويل بيليغريني أبدى رغبة شديدة في ضم ليفا، خصوصا وأنه يرى فيه المهاجم الأمثل لقيادة هجوم السيتي في الموسم المقبل.

ويحتاج مانشستر سيتي لمهاجم ثالث، خصوصا بعدما استغنى عن تيفيز، ليصبح عنده مهاجمان اثنان هما الأرجنتيني سيرغيو أغويرو والبوسني ادين ديغكو.

وكان مانشستر سيتي قد انسحب في وقت سابق من خط التفاوض مع المهاجم الأورغوياني اديسون كافاني، وذلك بسبب المغالاة المالية الكبيرة في صفقة انتقاله للفريق.

ومن المرجح أن يعمل السيتي على إغراء بوروسيا دورتموند بنحو (30) مليون يورو من أجل ضم ليفا ، خصوصا وأن عقد المهاجم البولندي ينتهي العام المقبل، كما يرفض دورتموند بيعه لغريمه بايرن ميونيخ.

ووفقا للتقارير فإن مانشستر سيتي سيحاول إغراء دورتموند بعرض كبير قد يصل لـ30 مليون يورو من أجل ترك ليفاندوفسكي الذي قد يرحل العام المقبل دون مقابل.

وفي سياق آخر، لا يزال مانشستر سيتي مصرا على التعاقد مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد، حيث يسعى لتجهيز عرض جديد لضمه رغم رفض ريال مدريد الاستغناء عنه.

وكشفت تقارير صحافية أن مانشستر سيتي سيعمل على إغراء ريال مدريد بمبلغ كبير، كما سيغري اللاعب نفسه بمضاعفة راتبه الذي يتقاضاه في ريال مدريد.