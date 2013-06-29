جماهير "ريال مدريد" تُطالب بطرد "كاكا"

جددت جماهير نادي ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، دعوتها للمطالبة برحيل صانع ألعاب الفريق، الدولي البرازيلي ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي المعروف بـكاكا، وذلك على خلفية انخفاض مردوده الفني داخل أرضية الملعب خلال المواسم الأخيرة.



وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "الديفنسا سنترال" الإسبانية عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أنّ جمهور "اللوس بلانكوس" لم يعد يثق بقدرات اللاعب المُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2007، رغم تمسك اللاعب بالفريق.



وبحسب الصحيفة المقربة من ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، فقد اعترض حوالي 91% من عشاق نادي "ريال مدريد" على فكرة بقاء صانع الألعاب البرازيلي في الفريق، ومنحه فرصة جديدة للظهور بمستوى أفضل، في حين أن حوالي "9%" من أنصار "الميرنغي" قد وافقوا على منح اللاعب فرصة أخرى في ظل تولي الإيطالى كارلو أنشيلوتى مهمة تدريب الفريق.



ويسعى "ريال مدريد" بشتى الطرق لبيع "كاكا" خلال سوق الانتقالات الصيفية ليوفر على نفسه المبالغ الطائلة التي يتقضاها البرازيلي منذ أن وصل الى النادي الملكي في 2009 قادماً من آي.سي.ميلان الإيطالي؛ وكذلك لكي يستثمر مبلغ انتقاله في تحسين عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإجباره على الاستمرار داخل النادي.



ويأمل فريق العاصمة الإسبانية في عدم تحميل ميزانيته أعباء قد تخالف قانون الانفاق النظيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك في حال تم رفع راتب رونالدو.



وأبدى اللاعب البرازيلي في تصريح لوكالة "إيه.بي.سي" الإسبانية رغبته الجامحة في منحه فرصة أخرى، لافتاً إلى أنّه سيُغادر قلعة ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في شهر يناير المقبل في حال لم يحظَ بثقة المدير الفني الجديد للنادي الإسباني.



وستكون الفرصة مؤاتية لـ"كاكا" لاستعادة كبريائه في ظل تواجد المدرب الذي أشرف عليه في فريقه السابق إيه.سي.ميلان، والذي صقل موهبته، ومنحه شرف الحصول على لقب أفضل لاعب فى العالم عام 2007.



يُذكر أن اللاعب البرازيلي قد كلّف خزينة الريال 65 مليون يورو حين انتقل إلى صفوفه قادماً من ميلان الإيطالي في 2009 لكنه عانى على مدار ثلاثة مواسم قضاها مع ريال مدريد من تكرار الإصابات، ولم يقدم العرض المتوقع منه، وسبق لـ"كاكا" أن تربع على عرش أفضل لاعب في العالم لكرة القدم في عام 2007، كما استطاع أن يتُوج بجائزة أفضل لاعب ببطولة القارات عام 2009.