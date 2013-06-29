صحيفة برازيلية: الهلال والشباب في "مزاد" .. لضم "نيفيز"

دخل نادي الشباب السعودي بقوة على خط مواطنه الهلال سعياً للحصول على خدمات لاعب وسط فلومينينزي البرازيلي الدولي السابق تياغو نيفيز، وكشفت تقارير برازيلية أن الناديين السعوديين يتنافسان بقوة من أجل ضم اللاعب الموهوب.

وذكر موقع "سامبا فوت" البرازيلي أن فلومينينزي تلقى عرضين رسميين من الهلال والشباب بشأن نيفيز، مؤكداً أن عرض الهلال بلغ 6 ملايين دولار، بينما وصل عرض الشباب إلى 5.5 مليون، مشيراً إلى أن النادي ليس لديه أي مانع في بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال في حال انهاء الصفقة لصالحه سيدفع 3ملايين ريال فقط، وستخصم 3 ملايين ريال أخرى متبيقة له نظير انتقال اللاعب تيفيز من الهلال الى فلومينينزي البرازيلي في المرة الأولى، وفي حال تعاقد اللاعب مع أي ناد آحر سيحصل الهلال على نفس المبلغ كمستحقات متبقية له لدى النادي البرازيلي.

ونقل الموقع عن مدير النادي رودريغو كايتانو قوله إن النادي تلقى بالفعل عرضين للاستفسار بشأن نيفيز، وأنه يدرسهما حالياً، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بمزاد، وإنما تجري دراسة الأمر من مختلف الجوانب وبمشاركة وكيل أعمال اللاعب.



وبيّن كايتانو أنه لا يمكن تحديد موعد نهائي بخصوص وجهة نيفيز القادمة، موضحاً أن اللاعب يرتبط بعقد طويل الأجل مع فلومينينزي، وأن الموافقة على أي من العرضين ستأخذ بعين الاعتبار لاستفادة جميع الأطراف من الصفقة.



ودافع نيفيز (28 عاماً) عن ألوان الهلال أكثر من مرة كان آخرها في الموسم قبل الماضي، قبل أن ينتقل لفلومينينزي، وقبل ذلك احترف في هامبورغ الألماني، وخاض تجربة قصيرة مع فلامينغو البرازيلي.

