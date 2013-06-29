لاعب مدريدي: الريال نادٍ متعجرف.. وأشجع برشلونة!

واصلت الصحافة الكاتلونية إثارة الجدل و"النبش" في الماضي، بشأن صفقة انتقال لاعب ملقة الشاب "إيسكو" إلى ريال مدريد للدفاع عن ألوانه اعتباراً من الموسم المقبل، مؤكدة أن اللاعب لم يكن يوماً مشجعاً للريال، ولطالما عبّر عن حبّه للغريم الأزلي برشلونة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحاً قديماً للاعب الواعد قال فيه إنه ومنذ كان طفلاً لم يشجع ريال مدريد أبداً وما زال، واصفاً النادي الملكي بـ"المتعجرف" و"المغرور".

كما أبرزت الصحيفة تغريدات لإيسكو عشية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2009 بين برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي تمنى فيها الفوز لـ"بلاوغرانا"، وقال إنه يتوق لمشاهدة المباراة، ويأمل أن يحقق برشلونة الفوز والتتويج باللقب،فضلا عن ارتداء قميصه.

وأكد اللاعب العام الماضي بحسب الصحيفة، أنه يعتبر ثنائي برشلونة أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز مثلاً أعلى بالنسبة له، ويتعلم منهما الكثير، فيما أظهرت الصحيفة اللاعب وهو يرتدي قميص برشلونة في صورة قديمة.

وأثار تعاطي الإعلام الكاتلوني مع انتقال إيسكو للريال، استياء جماهير ريال مدريد، التي أكدت أن البحث عن التصريحات القديمة للاعب سببه أن لاعب ملقة السابق يشكّل إضافة كبيرة لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفعل موهبته الكبيرة.

وردّ مشجعو ريال مدريد بإظهار مقطع فيديو قديم يظهر فيه نجم برشلونة الحالي إنيستا حينما كان طفلاً يعبّر فيه عن حلمه بالانضمام إلى الريال حينما يكبر، حيث ترعرع آنذاك في صفوف نادي "الباسيتي"، قبل أن يصبح أحد رموز برشلونة.

ومن جانبه، اعتبر أسطورة برشلونة السابق الهولندي يوهان كرويف أن إيسكو لم يكن موفقاً باختياره ريال مدريد، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى مجهودات كبيرة لضمان حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق نظراً لوجود العديد من اللاعبين المميزين في مركزه.

ونجح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات إيسكو بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حاول مدربه الجديد التشيلي مانويل بيليغريني جلبه للفريق بحكم معرفته الجيدة به كونه أشرف عليه الموسم الماضي في ملقة.

وتجلّت الغرابة والدهشة في تصريح "إيسكو"، لاسيما وأن اللاعب نفسه قد سبق له أن أطلق تصريحات نارية هاجم فيها لاعبي ريال مدريد، واصفاً إياهم بالمتعجرفين، قبل أن يأتي ليُثني على لاعبي الريال في موقف يُظهر تناقضاً واضحاً في تصريحاته.

وقال اللاعب الشاب خلال تواجده رفقة منتخب "لافوريا روخا" تحت سن 17 عاماً في عام 2009 لصحيفة صحيفة "سوبر ديبورتي" المقربة من نادي فالنسيا: "لم أكن مدريدياً في طفولتي، يمكنكم القول بأنني واحد من الكارهين لفريق ريال مدريد".

كما سبق لصانع ألعاب منتخب إسبانيا أن فتح النار على المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينهو، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي لغض النظر عن ضمه لصفوف الفريق بعد أن أبدى الفريق رغبة جامحة في الظفر بخدماته.