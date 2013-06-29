مساعد فيرغسون الثالث يترك مانشستر يوناتيد .. مرغماً

أعلن نادي مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي أن المدرب الهولندي رينيه مولينستين استقال من منصبه كمساعد في الجهاز الفني للفريق تحت قيادة المدرب المعتزل السير أليكس فيرغسون.



وقال مانشستر يوناتيد في بيان نشره موقعه الرسمي على شبكة الانترنت إن المدرب الهولندي أبلى بلاء حسنا في تدريب مانشستر يوناتيد خلال السنوات الست التي عمل فيها مع الفريق.



وانضم مولينستين للجهاز الفني لمانشستر يوناتيد في العام 2007 حيث أصبح مدربا للفريق الأول، ومساعدا ثانيا لفيرغسون، مع العلم أنه كان يعمل مدربا في فئة الشباب بالنادي الانجليزي.



وأشاد الرئيس التنفيذي لمانشستر يوناتيد إد وودراد بامكانيات مولينستين، موجها شكره الجزيل له على الفترة التي عمل فيها مع مانشستر يوناتيد.



وتمنى التوفيق له في مسيرته الكروية المقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق، ودوره الفاعل مع فيرغسون ومايك فيلان في انجازات مانشستر يوناتيد.



ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يوناتيد شكره مولينستين لفيرغسون ومجلس ادارة النادي وكافة الزملاء واللاعبين والمشجعين الذين عملوا معه بشكل مميز وكانوا دوما مساندين له.



في غضون ذلك، قالت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية إن مولينستين سوف ينضم للجهاز الفني لفريق انجي الروسي تحت قيادة مواطنه الهولندي غوس هيدنيك.



وأشارت الصحيفة الانجليزية الى أن مولينستين كان يريد البقاء في إنجلترا ومانشستر يوناتيد، لكنه اضطر لترك الفريق بعد مجيء المدير الفني ديفيد مويس خلفا لفيرغسون.



يذكر أن مولينستين بات ثالث مدرب مساعد عمل في جهاز فيرغسون يتم الاطاحة به بعد وصول مويس الذي تخلى عن مساعدي فيرغسون.