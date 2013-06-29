ميسي: "مورينهو" مدرب كبير .. و"نيمار" إضافة قوية

أثنى مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، معتبراً إياه واحداً من أفضل المدربين في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اللاعب عقب اختتام زيارته للعاصمة السنغالية داكار.



ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أشاد بها بالمدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، واصفاً إياه بالمدرب العظيم.



وأبدى هدّاف النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قناعته التامة بنجاح "مورينهو" في تجربته الجديدة رفقة فريقه السابق "تشلسي" الإنجليزي، لافتاً إلى أنّ الفريق الإنجليزي سيُصبح منافساً شرساً للبارسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ولم يتوانَ "ميسي" أيضاً بالتعبير عن إعجابه الكبير بالمدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي تم تعيينه خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينهو، مؤكداً بأنّ الفريق الملكي قد رحل عنه مدرب جيد في إشارة لـ"مورينهو"، وقد جيء بمدربٍ جيدٍ أيضاً، في إشارة إلى "أنشيلوتي".



وتوقع مهاجم "البلاوغرانا" أن تحتدم المُنافسة بشكل أكبر بين فريقي برشلونة، وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليغا" الموسم المقبل، وذلك بعد تولي المدير الفني الجديد كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على تدريب "ريال مدريد".



من جانبٍ آخر، أشاد مهاجم "برشلونة" بالمستويات الرائعة التي يُقدمها زميله الوافد الجديد إلى برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في بطولة كأس القارات، معرباً عن أمله في أنّ يُواصل اللاعب تألقه بنفس الطريقة رفقة برشلونة.



وأكّد اللاعب الأفضل في العالم بأنّ "نيمار" إضافة قوية لهجوم الفريق باعتباره واحداً من أفضل اللاعب في عالم كرة القدم.