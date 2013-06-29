"بيكيه" يحلُم بالسير على خطى لاعب "مدريدي"

أعرب مدافع نادي برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، عن أمله في السير على خطى مدافع نادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقاً فيرناندو ريز هييرو، معتبراً إياه بمثابة مثله الأعلى في رياضة كرة القدم.



وقال مدافع نادي "برشلونة" في مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "آمل أن أتمكن من السير على الطريق الذي سلكه هييرو، إنه مثال يُحتذى به بالنسبة لي، على الرغم من كونه لاعباً في ريال مدريد".



وأشار قلب دفاع منتخب "لافوريا روخا" إلى أنه قد تعلم الكثير من "هييرو" منذ أن كان صغيراً، لافتاً إلى أنّه قد تابعه وهو يلعب عشرات المرات عبر شاشة التلفزيون وأُعجب كثيراً به، وبأسلوب لعبه، وبطريقة قفزه، وبقدرته في التحكم بالكرة وهو مرفوع الرأس دوماً.



وأضاف اللاعب الذي يُشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات المقامة في البرازيل: "دائماً ما كنت أرى "هييرو" مثلاً أعلى لي، لقد كان لاعباً هاماً للغاية في صفوف فريقه وفي صفوف المنتخب الوطني، إنه بمثابة مرآة أرى نفسي فيها، أتمنى أن أسير على خطاه".



يُذكر أن "هييرو" قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم في شهر مايو من عام 2005 وذلك بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات تُوج خلالها بلقب الدوري الإسباني خمس مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.



ودافع الدولي السابق عن ألوان فريقه "ريال مدريد" مدة 14 عاماً، بعد أن انتقل إليه قادماً من بلد الوليد في عام 1989، وارتدى "هييرو" شعار النادي الإسباني في 598 مباراة، سجل خلالها 126 هدفاً، قبل أن يتوجه إلى دولة قطر، ليقود نادي الريان بالتتويج بلقب كأس أمير دولة قطر، وبعد هذا الموسم عاد "هييرو" إلى أوروبا، ولعب مع نادي بولتون واندرز في موسم 2004/2005، وشارك معهم في 35 مباراة وسجّل هدفاً واحداً فقط، قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم في 15 مايو 2005.