رونالدو يحسم قرار انتقاله إلى مانشستر يونايتد الاثنين

بات مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أقرب من أي وقتٍ مضى، من حسم موقفه بشأن الانتقال إلى صفوف فريقه السابق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يستعد اللاعب لعقد اجتماع مع فريقه السابق لمناقشة قرار انتقاله إلى صفوف الفريق من عدمه.



وبحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن اللاعب البرتغالي سيحسم قراره بشأن الانتقال إلى "الشياطين الحمر" من عدمه بعد غدٍ الاثنين، وذلك عقب الاجتماع الذي سيعقده مع إدارة مانشستر يونايتد لمناقشة العرض المقدم من النادي الإنجليزي، والبالغ ٦٠ مليون جنيه إسترليني وراتب أسبوعي يتجاوز الـ ٣٠٠ ألف إسترليني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي ديفيد مويس، قد أبدى رغبه مُلحة فى ضم لاعب "سوبر" إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، لافتة إلى أنّ أنظار المدرب الجديد شاخصة صوب لاعب الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالدرجة الأولى، والجناح الأيسر لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الويلزي غاريث بيل، بالدرجة الثانية.



وأكّدت الصحيفة بأن "مويس" سيعكف بالدرجة الأولى على حسم صفقة من العيار الثقيل، عن طريق تقديم عرضٍ مغرٍ لإعادة اللاعب البرتغالي إلى ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الإنجليزي، مشيرة إلى أنّ "رونالدو" سيجتمع الاثنين بمسئولي النادي الانجليزي لوضع النقاط على الحروف حول مستقبله الكروي.



وكشفت الصحيفة عن تفاصيل عدة قد تُساهم في عودة اللاعب إلى "الشياطين الحمر"، حيث أكّدت بأنّ الفريق الانجليزي قد أبدى استعداداه لدفع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى راتب يصل إلى (250.000) جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، فضلاً عن عقد رعاية آخر مع شركتي "نايكي وشيفروليه"؛ وذلك مقابل الحصول على خدمات اللاعب الذي لطالما رسم البهجة على شفاه عشاق الفريق.



ويُدرك مسؤولو النادي الإنجليزي صعوبة تخلي نادي العاصمة الإسبانية عن هدّاف الفريق، لاسيما وأنّ "رونالدو" بمثابة مصدر الهام للفريق الأوّل في شتى المسابقات، فضلاً عن كونه مفتاحاً لأرباح النادي الملكي؛ مما أجبر إدارة "مانشستر" إلى ترتيب خطة بديلة في حال عدم القدرة على الظفر برونالدو.



ووفقاً لما أوردته الصحيفة ذاتها، فإن المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي قد أبدى رغبته الشديدة في ضم الجناح الأيسر لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الويلزي غاريث بيل، في حال فشل الفريق بالتعاقد مع "رونالدو".



ويسعى الفريق الإنجليزي للدفاع عن لقبه من خلال التعاقد مع اللاعب الذي برز بشكل لافت خلال الموسم الماضي، وسجّل 21 هدفاً في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، و26 هدفاً في 44 مباراة في مختلف المسابقات.



وسبق لإدارة مانشستر أن رصدت مبلغ 85 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) من أجل ضم "بيل"، وفي حال انضمام اللاعب إلى صفوف الشياطين الحُمر فإنه سيُصبح اللاعب الأغلى في تاريخ "مانشستر" مُتفوقاً على المهاجم البلغاري "ديميتار برباتوف" الذي انضمّ إلى الفريق في عام 2007 نظير 30.70 مليون جنيه استرليني.