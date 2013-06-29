"نيمار" يتحول إلى "أضحوكة" بسبب مبالغته في "التمثيل"

تحوّل لاعب المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل حديثاً لنادي برشلونة الإسباني إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين؛ بسبب "تمثيله" الواضح خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في نصف نهائي كأس العالم للقارات.

وظهر نيمار في لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من المباراة حينما قفز بشكل مبالغ فيه خلال كرة مشتركة مع المدافع الأوروغوياني والتر غارغانو مدّعياً تعرضه للدفع، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أنه ليس سوى ممثل بارع، إذ لن لم يكن همّ المدافع سوى الحفاظ على الكرة.

وانتشر على موقع "يوتيوب" شريط فيديو يسخر من نيمار بشكل فكاهي، حيث تم تركيب صورة قفزه مع مشاهد أخرى مثل تعرضه لانفجار قنبلة، أو دفعة قوية من رجل خارق، أو صفعة عنيفة، وغير ذلك من اللقطات التي أثارت موجة من التعليقات وردود الفعل.

وانتقد كثيرون إصرار نيمار على المبالغة في التمثيل وإدّعاء تعرضه للعنف والخشونة خلال المباريات، مؤكدين أن هذه المشكلة ستتسبب له بالكثير من المتاعب خلال تجربته الجديدة مع برشلونة، وستجعله عرضة لعقوبات صارمة من حكام الدوري الإسباني.

ومن المفارقة أن قائد منتخب أوروغواي دييغو لوغانو استبق المباراة أمام البرازيل بتحذير حكم اللقاء من التساهل مع تمثيل نيمار، وقال إنه لاعب خفيف الوزن ويسقط على الأرض، ويستطيع التحايل على الجميع، وينبغي الانتباه لذلك جيداً، وهو ما حدث تماماً خلال المواجهة التي حسمها منتخب "سيليساو" بصعوبة.

