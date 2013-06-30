إدارة الشباب "تتحرك" .. وتتعاقد رسمياً مع "هزاري"

أكدت مصادر"العربية.نت" بأن ادارة نادي الشباب تعاقدت رسميا مع لاعب الاتحاد نايف هزازي بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة ، وقد تسلمت صورة من جواز هزازي وقامت بعمل الإجراءات اللازمة، اليوم الأحد، تمهيداً لقيامه بالفحص الطبي صباح غد الاثنين.

وتشير ذات المصادر بأن اللاعب سيجري كشفاً طبياً كاملاً في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانيه، بعد وصوله، مساء اليوم، للرياض تمهيداً لتوقيع عقد احترافي مع نادي الشباب.

الجدير بالذكر بأن اجمالي الصفقه يصل لـ 17 مليون ريال وبعقد يمتد لمدة 4 سنوات .

وبهذا تكون إدارة الشباب قد تحركت سريعاً لتعويض رحيل هداف الفريق ناصر الشمراني لصفوف نادي الهلال بشكل رسمي، بعد أن أعلنت إدارة النادي قبل قليل توقيعه لنادي الهلال بحضور أمين عام نادي الشباب سلمان القريني وعضو مجلس إدارة نادي الهلال سامي بوخضير.