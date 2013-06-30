تهديد بمقاضاة قراصنة مباريات الدوري الإنجليزي

هددت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمقاضاة بعض المواقع الإلكترونية التي تقوم بقرصنة مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك في خطوة منها لردع هذه المواقع عن عرض مباريات الدوري على الهواء مباشرة.

وذكرت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية متطابقة أن رابطة الدوري الانجليزي بدأت عمليا في الاجراءات القانونية لمقاضاة هذه المواقع التي تقوم بقرصنة مبارياتها، وذلك في مسعى من الرابطة لحماية تعاقداتها مع القنوات الفضائية التي تشتري حصريا حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

وأضافت أن قرار رابطة الدوري الانجليزي بمقاضاة تلك المواقع يأتي لحماية تعاقدها الكبير مع قناتي "سكاي" و "بي تي " اللتين فازتا بحقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

وأبرمت رابطة الدوري الانجليزي عقودا مع "سكاي " بقيمة (800) مليون يورو سنويا نظير بث (116) مباراة، على مدار ثلاثة مواسم، في حين ستحصل الرابطة من قناة "بي تي " على (300) مليون يورو لنقل (38) مباراة.

وستتمكن الرابطة الانجليزية حال حصولها على حكم قضائي من مطالبة شركات الانترنت بحجب هذه المواقع التي تبث مباريات الدوري الانجليزي على الهواء مباشرة.

يذكر أن القائمين على رابطة الدوري الانجليزي لجأوا لخطوة مقاضاة تلك المواقع، بعدما نجحت خطوة مماثلة قام بها نظراؤهم في صناعة السينما والموسيقى، بعدما حصلوا على حكم قضائي لحجب أشهر مواقع القرصنة في بريطانيا والتي تبث الأغاني والأفلام الجديدة.