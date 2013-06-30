خطوط حمراء!

أصابنا الملل من كثرة الانتقادات الموجهة الى اخطاء اتحاد الكرة والتي تعدت الخطوط الحمراء من قبل رئيسه الغريب في اعماله وتصرفاته!



وقد ناشدنا سمو رئيس مجلس الوزراء اكثر من مرة لتصحيح الاوضاع، ولكن من دون جدوى ووصلنا الى اكبر المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون فائدة. ولو كان مثلا أسد تقي رئيسا لهذا الاتحاد، واشتكى ضد الحكومة في محكمة الكاس، واقتحم مقر الاتحاد وكسر اقفاله رغم وجود شكوى بالمخفر، ولم ينفذ رغبات سياسية نافذة على الجميع، واسهم في وجود انشقاق خليجي رياضي، وماطل في تطبيق المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد رغم موافقة «الفيفا» اكثر من 5 مرات «لغرض في نفس يعقوب»، واخفى حقائق في كثير من التصريحات الحساسة، ووصل الى حد التهديد بوقف نشاط كرة القدم الكويتية وكأنها «ملك خاص له» وليست تابعة لدولة الكويت، وتعدى الحدود بحديثه عبر اتهام بعض المسؤولين في الدولة من الخوف من «ربيع عربي».. فيا تُرى ماذا كان سيحل به؟!



هذا غيض من فيض، ونكرر «لو كان اسد تقي من فعل هذا، فماذا سيكون مصيره الآن؟!».

نحن بانتظار الجواب، ومن الضروري ان نشعر كمواطنين كويتيين بان القوانين محترمة وحازمة، وليس كما حدث منذ عام 2007.



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صدعنا الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة بتصريحاته، والتي كان آخرها القاء التهديدات يمينا ويسارا، فنحن «ما عرفنا له، يوم يشتكي على الحكومة في الخارج ويتحجج بأنها تتدخل في شؤون الرياضة ولا يريدها، ويوم آخر يطالبها بالدعم المادي، فلماذا التناقض؟!».



هناك امور اثارها الشيخ طلال في مؤتمره الصحفي الاخير، تستحق ان نتوقف عندها علنا عسى ان نلقى منه اجابات مقنعة عنها:

- ينتقد الحكومة على قضية الداو ويتناسى ما اثارته بعض الاندية والصحف حول ميزانية اتحاده من خلال جلسة الجمعية العمومية الاخيرة. يتوجب عليه ان يشرح وضعه بشفافية حتى يجد تعاطفا حقيقيا معه، لا ان يطلق كلاما لا يسمن ولا يغني من جوع.



- يقول ان الدعم الحكومي اوقف بعد تسلمه الاتحاد ومخاطبته الهيئة العامة للشباب والرياضة. عليه ان يتذكر بأن مجلس الامة هو الذي اوقف الدعم بعد مخاطبته وزارة المالية التي خاطبت بدورها الهيئة، وهو من وقع كتاب وقف الدعم للاتحاد.



- افاد بانه لا يستطيع ان يتحمل اي مصاريف من جيبه الخاص. فحسب خبرتنا في المسؤولية الرياضية التي تعدت اكثر من نصف عمرنا، لا يوجد احد في الكويت يصرف او صرف من جيبه الخاص عليها، لانها بلد خير ونعمة، وستظل كذلك، إن شاء الله، و«اللي عنده اثبات خل يطلعه».



- كشف ان الاتحاد توصل الى شبه اتفاق مع لويس فيليب سكولاري مدرب البرازيل حاليا لقيادة «الأزرق»، ولكن الاتفاق أُلغي، لعدم توافر الدعم. ولعلم الجميع فسكولاري مرتبط بمنتخب بلاده حتى نهاية كأس العالم 2014، ووفق علاقتنا الشخصية به فهو لن يضحي بالبرازيل من اجل «الأزرق»، ولكن هل طلب الشيخ طلال دعما ماليا من الهيئة لهذه الصفقة وارسل لهم صورة العقد لتأكيد هذا الاتفاق المبدئي؟ وللعلم ايضا، فعندما قام سكولاري بتجربة ناجحة بقيادة «الأزرق» في السابق، كان الشهيد فهد الاحمد - طيب الله ثراه - رئيسا للجنة المنتخبات، وتشرفنا - آنذاك - بمهمة مقرر اللجنة ومسؤول المنتخبات، واي منا لم يخالف الرغبات او القوانين.



- يؤكد انه لو كان الشخص المقصود، فهو لن يمانع في الابتعاد. ونذكر بأن اتحاد الكرة ملك للدولة وليس لأي شخص، ومن يستطع العمل تحت اي ظروف فليعمل، ومن لا يستطيع فليستقل، فالشباب الكويتي زاخر بالكفاءات اكثر من اولئك الموجودين في الاتحاد. ليس من حق الاتحاد التهديد بعدم المشاركة وايقاف النشاط، لان الرياضة ملك للدولة، وجزء من مصالحها وسمعتها الخارجية والرياضة الدولية.



لقد مللنا هذه الاستعراضات المكشوفة لدى الشارع الرياضي والشعب الكويتي، والتي لم تخلف الا واقعا مريرا ومقرفا.

وفي النهاية، نذكر بأنه ستكون لنا وقفة مفصلة قريبة مع مسألة «الربيع العربي».



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سؤال ملح الى الشيخ طلال الفهد: بما انه لا يوجد دعم مالي للاتحاد، فلماذا تقدم بطلب ترشيح لاستضافة كأس أمم آسيا 2019، واول شروطه لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو الحصول على كتاب ضمان من الحكومة؟ امر عجيب، فإذا لم يتخذ هذه الخطوة، فهل يمكن اعتباره قياديا يتمتع بتخطيط جيد؟



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إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة: بما انها مؤسسة مسؤولة قانونيا عن الموارد المالية للرياضة بشكل عام، ومسؤولياتها الحفاظ على مصالح الدولة وسمعتها، فيتوجب عليها ان توقف الدعم المالي للاندية التي ستوافق على مقترح الاتحاد بوقف نشاط الكرة الكويتية في جلسة الجمعية العمومية المقبلة، لانها ستضر بسمعة البلاد. على الهيئة ان تكون على قدر المسؤولية، والا يتوجب عليها ان تستقيل.



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ان تجامل فهذا من حقك، اما ان تنافق فهذا سوء لكرامتك!

نقلاً عن "القبس" الكويتية

