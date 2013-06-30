سيسيه لرئيس مونبيليه: أنت "وغد" .. و "مغفل"

رد مهاجم كوينز بارك رينجرز الإنجليزي دجيبريلي سيسيه بشكل لاذع على تصريحات رئيس نادي مونبيليه الفرنسي، الذي رفض انتقاله لصفوف فريقه الموسم المقبل.



وكتب سيسيه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رئيس مونبيليه "وغد " و "مغفل".



وأضاف: "شكرا لمن ساندني من الجماهير واللاعبين في مونبيليه .. لكنكم تملكون رئيسا وغدا، قام بحركة مهينة لم يقم بها النادي الذي يأتي من مدينة عظيمة .. ولكن من قام بها رئيس مغفل يهين الجميع".



وكان رئيس مونبيليه نيكولان لويس قد علق على التقارير الصحافية التي ربطت بين سيسيه والانتقال لمونبيليه بعد فسخ تعاقده مع كوينز الانجليزي، بأن ناديه لا يريد لاعبا لا مبالي .. وغير أخلاقي .. ومهمل في فريقه.



وأوضح لويس أنه لا يوجد أي اهتمام من ناديه للتعاقد مع سيسيه، لأنه لا يحتاج مهاجمين من نوعيته.



ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مؤخرا، بأن مونبيليه قد اقترب من الانضمام لمونبيليه، كما نشرت تصريحا لنفس اللاعب يرحب به بالعودة للدوري الفرنسي.



يذكر أن سيسيه -32 عاما - الذي مثل المنتخب الفرنسي في أكثر من مناسبة، بدأ مشواره مع نادي أوكسير وسبق له أن لعب في أندية مارسيليا الفرنسي، ليفربول الانجليزي ومواطنيه سندرلاند وكوينز بارك، لاتسيو الايطالي الى جانب الغرافة القطري على سبيل الاعارة.

