مورينهو يخالف الإدارة ويمدد إجازة لاعبي تشلسي

قرر المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو تمديد إجازة لاعبي فريقه لخمسة أيام أخرى، في مسعى منه لمنحهم أيام راحة إضافية.



ويأتي قرار مورينهو مخالفا لقرار إدارة نادي تشلسي الذي كان قد اتخذ قبل مجيء مورينهو، والقاضي بعودة اللاعبين للتدريبات في الرابع من شهر يوليو المقبل، أسوة ببقية أندية الدوري الإنجليزي.



لكن مورينهو قرر العكس، ومنح اللاعبين أياما إضافية، ليعودوا لتدريباتهم في الثامن من الشهر ذاته.



ونقلت تقارير صحافية إنجليزية من داخل نادي تشلسي أن إدارة النادي لا تمانع مطلقا في قرار مورينهو الجديد، لأنها تعتبر أن مورينهو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن.



وكان تشلسي قد خاض ( 71 ) مباراة في الموسم الماضي، لعب منها مباراتين ضمن جولة في الولايات المتحدة الأميركية.



يذكر أن لاعبي تشلسي سينالون خمسة أيام راحة إضافية عن بقية أندية الدوري الانجليزي، وخصوصا مانشستر يوناتيد بطل الدوري الذي سيبدأ تدريباته في الثالث من يوليو المقبل.

