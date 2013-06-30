"7" لاعبين.. يُغادرون ريال مدريد هذا الصيف

وجّه المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنذاراً شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق الأول بالنادي بإعلانه عن نيته الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق يتراوح عددهم ما بين اثنين إلى أربعة من لاعبي النادي الملكي، وذلك بعد الصفقات الثلاث التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي.



وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدرب الإيطالي يدرس الاستغناء عن مجموعة من لاعبي الفريق بعد الصفقات الثلاث التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي بدءاً من الظهير الأيمن داني كارفاخال الذي انضم قادماً من باير ليفركوزن الألماني، مروراً بمتوسط الميدان البرازيلي، كارلوس هنريكي كاسيميرو، الذي انضم رسميا للفريق الأول قادماً من فريق ساو باولو البرازيلي، وانتهاءً بصانع الألعاب الإسباني "إيسكو"، الذي انضم للفريق قادماً من ملقا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ "أنشيلوتي" قد أصبح مُجبراً على الاستغناء عن بعض اللاعبين ؛ وذلك بعدما أصبح لديه فائض من اللاعبين وصل مجموعهم الى 27 لاعبا، ولكي يتسنى له أيضاً إبرام صفقات أخرى يحتاجها الفريق الموسم المقبل.



ورشح المدير الفني الجديد لفريق "ريال مدريد" مجموعة من اللاعبين لمُغادرة الفريق يأتي على رأسهم: اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، بالإضافة إلى زميله بالفريق، البرتغالي فابيو كوينتراو، والأرجنتينيان غونزالو هيغوايين، ومواطنه آنخيل دي ماريا، فضلاً عن خوسيه ماريا كاييخون، وأنطونيو أدان، خيسوس فرنانديز كويادو.



وسيستغني وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم عن خدمات البرازيلي ريكاردو كاكا ليوفر على نفسه المبالغ الطائلة التي يتقضاها البرازيلي منذ أن وصل الى النادي الملكي في 2009 قادماً من آي.سي.ميلان الإيطالي.



في حين، أن النادي الملكي يسعى للمضي قدماً نحو الاستغناء عن خدمات البرتغالي فابيو كوينتراو، الذي سبق وأن أبدى استعداده التام للرحيل عن صفوف الفريق في ظل تلقيه عروضا من أندية عدة على رأسها نادي موناكو الفرنسي؛ وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على مهاجم الفريق الإسباني، الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي أبدى هو الآخر رغبته بالانتقال إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.



ووفقاً للصحيفة سالفة الذكر، فإن التغييرات المتوقعة في صفوف ريال مدريد ستطال أيضاً صانع الألعاب الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، وذلك شريطة نجاح الفريق الإسباني بالحصول على خدمات الجناح الأيسر لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الويلزي غاريث بيل.



ومن المتوقع أيضاً أن يستغني "ريال مدريد" عن خدمات لاعبه الشاب خوسيه ماريا كاييخون إلى صفوف نادي"نابولي" الإيطالي؛ وذلك كي يُمهد طريقاً في اتّجاه قدوم مهاجم الفريق الإيطالي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، إلى صفوف الفريق في ظل الصراع بينه وبين منافسيه الإنجليزيين تشلسي ومانشستر يونايتد.



هذا، وينوي فريق "اللوس بلانكوس" أيضاً التخلص من الحارسين الاحتياطين أنطونيو أدان، وخيسوس فرنانديز كويادو، حيث اعتاد المدرب الإيطالي طوال مسيرته الكروية الاعتماد على حارسي مرمى فقط.

