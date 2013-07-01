إدارة النصر تهدد بملاحقة مسربي وثيقة الشهري

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الرياضة السعودية، أصدرت إدارة نادي النصر السعودي بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع من سربوا إلى إعلاميين وثيقة اتفاق رسمية، تتعلق بتمديد فترة دفع المستحقات المترتبة على صفقة انتقال لاعب الوسط يحيى الشهري من فريقه السابق الاتفاق الى النصر.

وجاء في البيان الذي بثته الإدارة النصراوية في رسالة نصية عبر جوال النادي الإخباري "قررت إدارة النصر فتح تحقيق للوصول لمن سرب الاتفاقية التي وقعت اليوم بين النصر والاتفاق، والمتضمنة تأخير موعد سداد المبلغ المستحق من قيمة انتقال الكابتن يحيى الشهري. حيث إن مثل هذه الأمور تعتبر من الأعمال السرية والخاصة بالنادي .



وكان مقدم برنامج "في المرمى" الزميل بتال القوس قد كتب عبر حسابه في "تويتر" قبل ساعات خبر تمديد المهلة "صورة من اتفاق النصر والاتفاق على تمديد موعد الدفعة الأولى 15يوما".

ودعم خبره بصورة من الوثيقة التي وقعت أمس.

ويرى مراقبون رياضيون أن استياء الإدارة النصراوية من تسريب صورة الوثيقة ليس مرده إلى خبر التمديد نفسه، وإنما لاحتواء هذه الوثيقة على التفاصيل المالية الدقيقة لعقد الشهري مع النصر، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية لأطراف الصفقة.



وتفرض أندية سعودية طوقا من السرية على أخبار صفقاتها المحلية والأجنبية، وما يدور داخل أروقتها من قصص وأحداث، لكنها تخفق في كل مرة، إذ يجد صحافيون طرقا كثيرة وحيلا متنوعة للحصول على الأخبار من عقر الأندية المتحفظة.