البرازيل.. تنهي "سطوة" الإسبان

احرزت البرازيل كأس القارات لكرة القدم اثر فوزها على اسبانيا 3-صفر في المباراة النهائية اليوم الاثنين في ريو دي جانيرو.



وسجل فريد (2 و47) ونيمار (44) الاهداف.



وكانت ايطاليا احرزت المركز الثالث بفوزه على الاوروغواي بركلات الترجيح 3-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 2-2).



واللقب هو الثالثة على التوالي في هذه المسابقة والرابع بعد 1997 و2005 و2009، في حين اخفقت اسبانيا في احراز الكأس التي تنقص خزائنها، وانقطع مسلسل المباريات التي لم تعرف فيها طعم الهزيمة عند 29 مباراة.



على ملعب ماراكانأ وامام نحو 79 الف متفرج، بقي مدرب البرازيل لويز فيليبي سكولاري على تشكيلته الاساسية دون تغيير، فيما اشرك مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي لاعبي تشلسي الانجليزي خوان وفرناندو

توريس منذ البداية على حساب دافيد سيلفا وروبرتو سولدادو، وبقي فرانسيسك فابريغاس خارج التشكيلة.

ودك المنتخب البرازيلي الموجود تحت ضغط متعدد الوجوه نفسية وشعبية واجتماعية جراء المظاهرات الاحتجاجية العارمة، مرمى ابطال العالم واوروبا بهدف سريع بعد ركلة حرة وتمرير في الجهة اليمنى ثم عرضية الى امام المرمى، حيث يوجد المهاجمان فريدج ونيمار والمدافعان جيرار بيكيه والفارو اربيلوا والحارس ايكر كاسياس احدثت دربكة وسقط فريد وكاسياس ثم تابعها الاول من فوق الثاني وكلاهما على الارض في الشباك رافعا رصيده الى 3 اهداف(2).



واستمرت السيطرة برازيلية في البداية، ومرر نيمار كرة عبر مارسيلو الى اوسكار الذي سددها بجانب القائم الايمن مفوتا فرصة هدف ثان (8)، ورفع باولينيو كرة باتجاه المرمى بغية الاستفادة من تقدم ايكر كاسياس الذي تراجع بسرعة وانقذ اسبانيا من هدف ثان على دفعتين (13).



وشهد ربع الساعة الاول احتكاكات بين اللاعبين نتيجة الخشونة خصوصا من الجانب الاسباني، واطلق اندريس انييستا اول كرة على المرمى البرازيلي من مسافة بعيدة ابعدها جوليو سيزار الى ركنية نفذت وتابعها توريس برأسه فوق المرمى (20)، ونفذ سيرخيو راموس ركلة حرة بعيدة ابتعدت عن القائم الايسر (23).



واعاق راموس المهاجم اوسكار على خط المنطقة احتسبت ركلة حرة وحرك نيمار الكرة الى هولك سددها بقوة فذهبت الى المدرجات (30)، واهدى نيمار الذي هرب في الجهة اليمين كرة من بين المدافعين الى فريد المنفرد سددها بقدمي كاسياس وتحولت الى ركنية نفذت على رأس فريد نفسه الذي اهدر فرصة لا تعوض (33).



وانقذ دافيد لويز البرازيل من هدف التعادل بعد ان فشل في البداية في ايقاف توريس في الجهة اليسرى الذي ارسل كرة الى بدرو في اليمنى انفرد الاخير ولعبها على يمين جوليو سيزار فاسرع لويز باتجاه المرمى واخرجها باعجوبة الى ركنية (40).



واضافت البرازيل الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الاول بعدما تبادل الكرة مع اوسكار الذي اعادها له في الجهة اليسرى من المنطقة الاسبانية اطلقها النجم البرازيلي المنتقل الى برشلونة الاسباني بقوة في شباك كاسياس الذي لم يستطع اعتراضها مسجلا هدفه الرابع في البطولة (44).



وفي الشوط الثاني كما في الاول اضاف فريد الهدف الثاني الشخصي والثالث للبرازيل بعد تمريرة من هولك ولمسة بالكعب من نيمار تابعها الاول منحرفة من الجهة اليسرى في الزاوية اليسرى البعيدة عن كاسياس هو الهدف الخامس له في البطولة الحالية فصار شريكا لتوريس في صدارة ترتيب الهدافين (47)، ولم ينفع دل بوسكي استبدال المدافع اربيلوا بسيزار ازبيليكويتا.



وادخل دل بوسكي بعد الهدف الثالث خيسوس نافاس بدى من خوان ماتا، وحصل البديل على ركلة جزاء اثر مخاشنة من مارسيلو نفذها سيرخيو راموس بعيدا عن القائم الايمن (54).

ولعب دل بوسكي ورقته الاخيرة ودفع بدافيد فيا مكان توريس، وتلاعب البرازيليون ببنادقه كفيما شاؤوا، واصاب مارسيلو الشبكة الاسبانية من الخارج (64)، وسدد نافاس كرة قوية فوق المرمى البرازيلي (66)، وطرد سيرخيو بوسكيتس لعرقلته نيمار المتجه وحيدا صوب المرمى (68).



ونفذ نيمار الركلة الحرة بنفسه فلامست كرته سطح الشبكة، واجرى سكولاري تبديله الاول وادخل جادسون لاعب شاختار دانيتسك الاوكراني مكان هولك، وجرب الاخير حظه في اول لمسة فارتطمت الكرة بقدم احد المدافعين وتعود الى منتصف الملعب (75).



وكان نيمار انانيا اكثر من اللزوم بعدما انفرد ومعه فريد وصار خلف الدفاع لكنه رفض التمرير لزميله البعيد جدا عن الرقابة الا بعد ان لحق به مدافعان فارتطمت الكرة بقدم احدهما وذهبت سهلة الى كاسياس وفاتت فرصة الهدف الرابع (78)، وتدخل جوليو سيزار واخرج كرة بدرو الى ركينة حارما اسبانيا من هدف اول (80).



وقلد جو بديل فريد زميله نيمار وارتأى التسديدج بنفسه سعيا وراء هدف ثالث له في المسابقة مع ان معه ثلاثة من رفاقه خالين من الرقابة تماما (84)، وتدخل جوليو سيزار مرة جديدة وابعد كرة قوية من فيا (85)، وسدد نافاس مجددا وسيطر الحارس البرازيلي على كرته بسهولة (87).