الدقيقة بـ10 آلاف يورو

مع اختتام مسابقة كأس القارات، تبقى الهموم الطويلة الأمد لدى المسؤولين السياسيين في البرازيل والكرويين في الاتحاد الدولي، مع تخوف لا يمكن إغفاله عن مصير كأس العالم بعد أقل من 12 شهراً.. فهناك من يرى أن الظروف المعيشية قد تتفاقم وتتكثف بحيث تنفجر القنبلة عندما يبدأ الحدث الكبير في 12 يونيو 2014.

ولكن تبقى الهموم القصيرة الأمد أيضاً والمتمثلة بتدعيم صفوف الأندية، ولاسيما الكبرى منها، استعداداً للموسم الجديد.

لقد بدأ موسم الانتقالات الصيفية في 11 يونيو، ولن ينتهي إلا في 2 سبتمبر.. العالم يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، والحكومات بدأت حملتها ضد البذخ الكروي والإنفاق العشوائي والاستدانة من المصارف، وهذا ما فعلته الحكومة الإسبانية تحديداً، ونادي ليون الفرنسي مثلاً مبسوط آخر انبساط لأنه نجح في تخفيض حجم الرواتب الخاصة بلاعبيه بنسبة 20%.

هناك نقمة حقيقية في مجتمعات كثيرة على التبذير الذي تشهده ملاعب الكرة أينما كان، وخصوصاً في أوروبا، والاتحاد الأوروبي للعبة سيبدأ اعتباراً من الموسم الجديد في تطبيق اللوائح الخاصة بقانون الشفافية المالية وحرمان المخالفين من خوض مسابقاته بغية الوصول الى القاعدة المنطقية القائلة: عليك الموازنة بين نفقاتك وإيراداتك.

لاشك في أن نجوم اللعبة يوفرون المتعة ويحققون الألقاب، ولكن لا يمكن أن يقبل عقل أو منطق أن يتقاضى رئيس أي جامعة هندسية كبرى في بلدان القرار الصناعي والاقتصادي العالمي، مثل فرنسا، راتباً شهرياً بقيمة 30 ألف يورو يتقلص الى النصف بعد حسم الضرائب والتكاليف الاجتماعية، في حين يتقاضى زلاتان إبراهيموفيتش من باريس سان جرمان أكثر من مليون يورو شهرياً خالية من الضرائب والتكاليف.. ولا يمكن أن يقبل عقل أو منطق أن يقود رئيس الجامعة سيارة بقيمة 30 ألف يورو ويقود لاعب يكاد لا يعرف كيف يفك الحرف سيارة بقيمة مليون يورو!.

الصفقات الكبرى عالمياً قليلة، ويتصدر الكولومبي فالكاو اللائحة حتى الساعة، حيث ترك أتلتيكو مدريد الى موناكو مقابل 60 مليون يورو، بانتظار ما سيقدم عليه تشلسي وسان جرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي و(..) بعدما تم تعيين المدربين الجدد مورينيو وبلان وأنشيلوتي وبلليغريني (..).. ولافت أن يحتل لاعب الوسط السعودي يحيى الشهري المركز الـ24 عالمياً (حتى اليوم)، حيث انتقل من الاتفاق الى النصر مقابل 48 مليون ريال (نحو 9.7 مليون يورو).. وقد اشتعلت النيران في سوق الانتقالات السعودية في الأيام الأخيرة مع انضمام ناصر الشمراني الى الهلال قادماً من الشباب، ونايف هزازي من الاتحاد الى الشباب مقابل مبلغين يتضمن كل منهما 6 أصفار ناهيك عن انضمام البرازيلي تياغو نيفيز الى الهلال مجدداً مقابل 6 ملايين يورو.

وفي هذه المعمعة، قرأت خبراً عن انتقال لاعب الوسط الإسباني إيسكو من ملقة الى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو، وهذا ما سيفرض على النادي الملكي التخلي عن البرازيلي كاكا أو الكرواتي مودريتش.. بحثت عن الأرقام الخاصة بكريستيانو رونالدو فتبين لي أنه خاض في الموسم المنصرم 2718 دقيقة في الدوري الإسباني وحده وسجل 34 هدفاً، وراتبه 10 ملايين سنوياً.. أما بالنسبة الى كاكا فتبين أنه خاض 966 دقيقة في الدوري الإسباني (أي 10 مباريات و66 دقيقة) وسجل 3 أهداف، وراتبه 9 ملايين يورو.. وبحسبة بسيطة فإنه تقاضى 10 آلاف يورو عن كل دقيقة لعبها، و900 ألف يورو عن المباراة الواحدة.



نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية

