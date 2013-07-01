جماهير إنجليزية: مورينهو سيتوج بالدوري مع تشلسي

رأى عدد من جماهير الكرة الإنجليزية أن المدير الفني البرتغالي لتشلسي جوزيه مورينهو سوف ينجح بقوة ويقود فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.



جاء ذلك خلال دلوهم في استفتاء خاص أجرته صحيفة "الصن" الانجليزية وشارك فيه نحو (2000) شخص، في توقعاتهم للموسم الجديد الذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل.



وتوقع(52% ) من الجماهير أن ينجح مورينهو بقوة في الموسم المقبل، ويقود تشلسي للفوز بلقب الدوري الانجليزي.



في حين رأى ( 21%) أن ديفيد مويس سيحقق نفس الأمر مع مانشستر يوناتيد، بينما جاء التشيلي مانويل بيلغريني في المرتبة الثالثة بـ(14%) مع مانشستر سيتي.



وفيما يخص الفريق الذي سيتوج باللقب، توقعت الجماهير أن يفوز تشلسي به بنسبة (34%) ، في حين رأى(28%) أن مانشستر يوناتيد سيحتفظ باللقب تحت قيادة مويس، بينما قال (15%) أن مانشستر سيتي سيفوز باللقب مع بيلغريني.



ولم يحقق ناديا ليفربول وأرسنال مجتمعين (5%) من الأصوات، ما يدلل على عدم ثقة الجماهير بقدراتهم، في حين أكد (3%) أن توتنهام هوتسبير قد يفعلها ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي.



وعاد مورينهو الشهر الماضي لقيادة تشلسي بعد ست سنوات من رحيله عن النادي الإنجليزي، بعدما قاده خلال فترته السابقة مع تشلسي والتي امتدت بين عامي 2004 و 2007، للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.



ونُظم الاستفتاء لمصلحة صحيفة "الصن" وأشرفت على تفريغ نتائجه شركة متخصصة في استطلاعات الرأي والاستبيانات.



وأجمعت الجماهير الانجليزية على أن الموسم الجديد سيكون من أصعب المواسم في تاريخ الدوري الانجليزي لوجود مدربين جدد، الى جانب عودة مورينهو له مؤخرا، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين الفرق المرشحة.

