خوجة للاتفاقيين: لن تفوزوا .. وأنتم تظلِمون

هاجم حارس الاتفاق السعودي محمد خوجة إدارة ناديه بسبب تأخرهم في صرف مستحقاته المالية، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "مازال عبدالعزيز الدوسري ينهي الصفقات ويوقع مع اللاعبين، ولم يصرف حقوقي وحقوق آخرين.. كيف النجاح والتوفيق مع الظلم وأكل الحقوق".



وطالب خوجة من لجنة الاحتراف أن تساهم بحل مشكلة مستحقاته وأن تضع حداً لكل رئيس ولكل مسؤول يعامل اللاعبين بهذه الطريقة السيئة على حد وصفه.



وهي التغريدات التي أغضبت رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري، الذي رد عليها بنبرة حادة وساخطة، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" بقوله: "نعلم بأن هناك مستحقات للحارس محمد خوجة.. ووصلنا خطاب من لجنة الاحتراف حول الموضوع وسنتخذ الإجراء اللازم".

وأضاف: "للأسف.. خوجة ناكر للجميل .. أساء للنادي الذي قدم له الكثير خلال أربع سنوات، بينما لم يقدم أي مردود فني للنادي طوال مشاركته معنا، ولم يستطع حجز مكان له في التشكيلة الأساسية.. ونحن سنعطيه حقوقه، ولكن ليعلم خوجة أنه سيكون آخر من يستلمها من اللاعبين".

ووصف الدوسري الطريقة التي استخدمها خوجة للمطالبة بمستحقاته المالية بـ"غير المجدية"، وأضاف: "لم يكن لدينا في نادي الاتفاق أي مشكلات مالية مع أي لاعب .. سنسلم كل اللاعبين مستحقاتهم قبل أن نسلمه هو ريالاً واحداً .. ونؤكد للجميع بأن أحوال النادي المادية تحسنت كثيراً خلال هذه الفترة، وسنقوم بعملنا كما يجب من خلال تسليم اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة أو تسجيل لاعبين جدد".

