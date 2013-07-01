قيمة "ميسي" تُساوي ضعف قيمة"رونالدو"

كشفت دراسة مالية أجراها المرصد العالمي للدراسات في مجال كرة القدم بأنّ القيمة المالية لمهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، تُساوي ضعف قيمة منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد.



وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المركز التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب الأرجنتيني يتربع على عرش قائمة أغلى لاعبي كرة القدم من حيث القيمة الشرائية في السوق، وذلك بقيمة تتراوح بين 217.4 إلى 252.6 مليون يورو.



ووفقاً للتقرير الذي نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن قيمة اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية تبلغ ضعف قيمة غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي احتل المركز الثاني بقيمة مالية تتراوح بين 102.2 إلى 118.7 مليون يورو، في حين حلَّ مهاجم نادي نابولي الإيطالي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، بالمركز الثالث بقيمة مالية تتراوح بين 58.3 إلى 67.3.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ الطبعة الثامنة من التقرير السنوي الصادر عن المرصد العالمي للدراسات قد شملت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي والإسباني).



وأكّدت الصحيفة بأنّ المرصد قد اعتمد بشكلٍ رئيسي على أداء اللاعب في أرضية الميدان، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر اللاعب، ومساره خلال مسيرته، والفترة المتبقية على نهاية عقده وعروضه، وقيمة النادي الذي يدافع عن ألوانه.



ويحظى مرصد لاعبي كرة القدم المحترفين" بدعم كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما يعتبر ثمرة جهد مشترك مع المركز الدولي للدراسات الرياضة CIES وجامعة فرانش كومتيه(فرنسا).



ويُوفر المرصد تحليلٍ إحصائيٍ مفصل لسوق عمل لاعبي كرة القدم في "الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى"، حيث ينظر المرصد إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي: تدريب اللاعبين، بالإضافة إلى التوظيف الدولي، فضلاً عن تنقلات المحترفين.



وتسمح المؤشرات الحصرية لهذا المرصد بمقارنة البيانات مكانياً (بين الدول) وزمنياً (بين المواسم)، كما يقوم المرصد بتحليل أهم عناصره من خلال جداول ورسوم توضيحية وخرائط مفصلة.

