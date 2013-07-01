مدرب الأكوادور.. حزين لانتقال "كاستيلو" للهلال السعودي

أعرب المدير الفني لمنتخب الاكوادور رينالدو رويدا أسفه لرحيل متوسط ميدان فريقه سيجوندو كاستيو الى نادي الهلال السعودي بعقد يمتد إلى موسمين، وقال رويدا في تصريحات لراديو "لا ديبورتيفا" الاكوادوري: "هذا محزن للغاية, مع كامل احترامي للكرة السعودية, لكني دائما أتحدث مع اللاعبين باستمرار وأقول لهم عندما تنتقلون يجب أن تنتقلوا لبطولة مصنفة عالميا".

ولم تعجب تصريحات المدرب اللاعب كاستيو الذي قال: "حتى لو لعبت في الدوري الانجليزي لن أضمن مكاني في المنتخب".

وأعرب كاستيو عن سعادته بالانضمام للهلال السعودي قائلا: "ستكون فرصة ممتازة بالنسبة لي لأقدم نفسي مرة أخرى للسوق الكروية".

يذكر أن "مورتيرو" كما يلقب في بلاده قد وقع عقد انتقال الى نادي الهلال السعودي لمدة موسمين قادمين, ولعب كاستيو في الدوري الانجليزي لفريقي ايفرتون ومن بعده فريق وولفرهامبتون, وسجل اللاعب 8 أهداف خلال 71 مشاركة دولية مع منتخبه الاكوادوري.

