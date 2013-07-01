مدرب الأهلي: أعشق التحدي.. والدوري هدفي الأول

أكد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السعودي أن غياب فريقه الجديد عن بطولة الدوري منذ فترة طويلة، هو بمثابة التحدي الكبير للوصول إلى اللقب المنشود، مشدداً إلى أن طريقة اللعب المحببة والتي اعتمدها في بورتو العام الماضي، كان تعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر، وهي الطريقة التي ستساعد في اراحة الخطوط الدفاعية وابتعادها عن ضغط الخصم، خصوصاً وأن الاستحواذ على الكرة يعني عدم تمكن الخصم من مهاجمة الفريق بشكل مستمر.

وقال مدرب بورتو البرتغالي السابق في المؤتمر الصحافي الأول له مع النادي الأهلي: "انتقالي إلى السعودية جاء بعد أن صنعت لنفسي اسماً كبيراً في البرتغال، ومن يعشق النجاح دائماً يبحث عن تحديات جديدة للدخول بها".

وأضاف: "شرف كبير لي أن أقود فريقاً بحجم النادي الأهلي وهو الذي عرض علي مشروعاً رياضياً مميزاً نال استحساني وكان مغريا بالنسبة لي من الناحية الرياضية، وأطمح بأن أكون أحد أفراد العمل في هذا المشروع الذي يتضمن اتجاه النادي إلى المدرسة البرتغالية في كافة فرق كرة القدم، على أن أكون المسؤول المباشر عن تلك الفرق، بالإضافة إلى عملي مدرباً للفريق الأول".

وعن غياب عدد من اللاعبين في بداية انطلاق معسكر الفريق للموسم الجديد قال: "غياب اللاعبين جاء لظروفهم الشخصية التي شرحوها للإدارة، ويبقى للنادي لائحة داخلية للثواب والعقاب يتم من خلالها محاسبة أي مقصر وتحفيز من ينجح في عمله، وغيابهم هو شأن داخلي لن نتحدث عنه أمام وسائل الإعلام".

وعن مغادرة الكولومبي خايرو بالومينو واستبداله بالبرازيلي مارسيو موسورو أشار بيريرا إلى أن خروج بالومينو جاء بناء على طلبه، حيث يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بينما أكد أن اختيار موسورو جاء بقناعة شخصية منه، حيث اعتبر أن الخصائص التي يمتلكها اللاعب البرازيلي موسورو تلبي متطلباته الفنية بشكل كبير، وقال: "أعترف بأن موسورو يجيد الجوانب الهجومية بشكل أكبر من الجوانب الدفاعية وهي ما كان يميز بالومينو، إلا أن نهجي الفني يعتمد بشكل أكبر على امتلاك الكرة وهو ما يتميز به موسورو".

واختتم بيريرا حديثه بكلمة لكافة الأهلاويين بقوله: "أشكر إدارة النادي على منحي الفرصة لتدريب الفريق، وأتمنى من الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير وكافة محبي النادي التكاتف للوصول إلى الهدف المنشود والمراد تحقيقه في نهاية المطاف".

