هزازي: الاتحاد في قلبي.. وحِرْص برودوم نقلني للشباب

من جانبه أبدى المهاجم الدولي نايف هزازي سعادته بالانتقال إلى نادي الشباب، وقال لقناة "العربية" في أول تصريح له بعد توقيع عقد انتقاله: "أتمنى من الله التوفيق لي ولنادي الاتحاد الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل في دعم نايف".

وأكد هزازي أن حسم انتقاله للشباب لم يكن في أسبوع، وقال: "المفاوضات كانت منذ أكثر من أسبوع فعليا،ً ولكنها لم تظهر إعلامياً إلا منذ أسبوع.. الاتحاديون طلبوا بيع عقدي وكانت هناك عروض جادة من السعودية وعرض من الإمارات وانتقالي تم بطريقة مرضية لي وللنادي".

وأشار هزازي الى أن حرص البلجيكي برودوم مدرب الشباب على انتقاله ساهم في موافقته على العرض الشبابي، متمنياً أن تساهم خبرته في دوري أبطال آسيا بالوصول بالفريق الى مراحل متقدمة من البطولة".

وحول شعوره وهو يلعب أمام فريقه السابق الاتحاد قال: "لم أكن أتمنى أن يحدث ذلك.. ولكن نحن في زمن الاحتراف ونادي الاتحاد في القلب وسأجتهد وأخلص لشعار الشباب".



وكان هزازي قد وقع رسمياً، أمس الأحد، للشباب قادماً من نادي الاتحاد، الذي قضى فيه قرابة العشر سنوات تدرج في فئاته السنية، إلى أن وصل الى الفريق الأول موسم 2009 مع مدرب الفريق انذاك الأرجنتيني كالديرون.

وأكدت مصادر "العربية.نت" أن الصفقة وصلت لـ"17" مليون ريال لمدة أربع سنوات ليعوض رحيل الشمراني الذي انتقل للهلال.

