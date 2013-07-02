البرازيلي "باولينهو" ينتقل رسمياً إلى نادي توتنهام

اعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن انتقال لاعبه الدولي باولو جونيور الشهير "باولينهو" الي نادي توتنهام الانجليزي, وخرج ثالث افضل لاعب في كأس القارات الحالية في مؤتمر صحافي امس ليودع جماهيره قائلا: "سأذهب من كورينثيانز, لكني سأعود قريبا من اجل كل شيء قدمه لي هذا النادي", فيما انهمرت دموع اللاعب اثناء القائه الكلمة في المؤتمر الصحافي.

ونجح توتنهام الانجليزي بالظفر بخدمات اللاعب البرازيلي بـ 20 مليون يورو بعد منافسة قوية مع ناديي انتر ميلان الايطالي ونادي ريال مدريد الاسباني.

وثبت باولينهو اقدامه مع المنتخب البرازيلي بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب, ويتميز لاعب الوسط البرازيلي باللعب بقدميه اليسري و اليمني, وكان لاعب كورينثيانز السابق قد احرز هدف الفوز والصعود للمبارة النهائية في كأس القارات بعد ان نجح في احراز الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي امام نظيره الاوروغوياني في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة.

