الشهري.. "يشعل" تدريبات النصر السعودي

خطف اللاعب الدولي يحيى الشهري، المنتقل حديثاً من نادي الاتفاق السعودي الى نادي النصر في صفقة تعد الأغلى في السعودية، الأضواء في أول تمرين لفريقه الجديد الذي شهد حضورا جماهيريا كثيفا.

وحظي الشهري بترحيب كبير من الجماهير الحاضرة والتي رفعت اللافتات للاعبها الجديد ملأت أرجاء ملعب النادي.

وأشرف على أول تدريب للفريق مدرب الفريق الأولمبي الاورغوياني نتسور تيرا الذي سيقود الفريق لحين عودة مواطنه دانييل كارينيو .

وتغيب عن التمرين عدد من اللاعبين تقدمهم اللاعب محمد نور لقيامه بواجب العزاء في وفاة خالته، وعبدالعزيز الذيابي لانضمامه مع المنتخب الاولمبي.



الى ذلك من المتوقع أن يصل الثلاثي الأجنبي بالفريق البرازيليين باستوس وايفرتون وايلتون، فجر الثلاثاء المقبل، لاجراء الفحوص الطبية والمشاركة في التدريبات.

من جانب آخر أكد رئيس الاتفاق عبد العزيز الدوسري أن الخطاب الذي ظهر بالأمس بخصوص طلب نادي النصر تأجيل موعد حصة النادي من صفقة انتقال يحيى الشهري، كان بطلب من رئيس النصر وقال: "هذا صحيح، اذ تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي الموجود خارج المملكه يطلب فيها تأجيل دفع المبلغ اسبوعاً لحين عودته، ووافقنا على ذلك تقديرا للأمير فيصل بن تركي".

وعن الاجراء الذي ستتخذه إدارة الاتفاق في حال تأخر وصول المبلغ عن موعده، قال: "بلاشك سيعود اللاعب يحيى الشهري للاتفاق وما دفع سابقاً من قبل النصر سيتم خصمه لمصلحة الاتفاق ولن يعود لهم حسب العقد المبرم بين الناديين".

وفي ختام حديثه أكد الدوسري بأنهم مازالوا يجرون اتصالاتهم مع شركة صلة حول تقديم عقد رعايه للنادي، ولكن الأمور مازالت تسير بخطى بطيئة حول الموضوع ولم يحصلوا على عقد رعايه مجز حتى الآن.