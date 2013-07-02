النصر.. "يمنع" لاعبيه من الظهور في الإعلام

أصدر نادي النصر السعودي قراراً بمنع لاعبيه من الظهور في وسائل الإعلام والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد جميع المباريات, ويأتي هذا القرار في إطار التنظيمات الإعلامية الجديدة والتي تواكبت مع تطوير المركز الإعلامي بالنادي, ليسير على نهج جاره الهلال الذي عزل لاعبيه في منتصف الموسم الماضي عن الإعلام.



وأكدت إدارة النصر في بيانها الرسمي الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه بأن الهدف من هذه التنظيمات لكي يركز الجميع على العمل والعطاء من أجل تحقيق نتائج ترضي محبي النادي والقرارات هي:



ـ عدم إجراء أي لقاءات أو حوارات صحفية مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية طوال الموسم والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد جميع مباريات الموسم مع الالتزام باللقاءات التلفزيونية التي يفرضها نظام دوري المحترفين .

ـ السماح لمصوري الصحف الرسمية ممن يحملون بطاقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب والقنوات التلفزيونية فقط بالدخول لأرض الملعب لمدة "عشرين دقيقة" من بداية التمارين المفتوحة على أن يغادروا الملعب مباشرة بعد ذلك نهاية الوقت المخصص لهم .

ـ عدم السماح بتواجد أي من المصورين أو الجماهير في الممرات الخاصة بمواقف سيارات اللاعبين وأمام غرفة الملابس والممرات المؤدية للإدارة العامة لكرة القدم .

ـ تواجد الإعلاميين سيكون في المكان المخصص لهم في مدرجات الملعب ومن ثم بالمركز الإعلامي .



وكان الهلال قد اتخذ في القسم الأخير من الموسم الرياضي المنصرم تنظيمات إعلامية مشابهة للتنظيمات التي أقرها النصر اليوم، ولقيت آنذاك غضباً من إعلاميين سعوديين وجماهير، بل إن مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال عبدالكريم الجاسر خاض حرباً من أجل الدفاع عن قرار الإدارة الذي كان يهدف الى إبعاد الجماهير ومراسلي الصحف والقنوات عن مناطق وجود اللاعبين لعزلهم عن الضغط.