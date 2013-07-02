ميسي يتسلم صورة كريستالية قيمتها 50 مليون دولار

تسلم لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدية قد تكون الأغلى في تاريخ الهدايا التي تسلمها (البرغوث الذري) طوال مسيرته الكروية وهي عبارة عن صورة (بورترية) مصنوعة من الكريستال.

وأهدى الفنان الكولومبي ماوريتسيو بينيتز صورة مصنوعة من الكريستال الخالص للنجم الأرجنتيني، وذلك بعدما شارك اللاعب الأرجنتيني في مباراة خيرية في كولومبيا, وقدرت التقارير الصحافية قيمة الصورة الكريستالية بـ 50 مليون دولار(33 مليون يورو), وترجع شهرة الفنان الكولومبي لعام 2000 عندما قرر أن يقوم بعمل تحف فنية من خلال براعته في استخدام الكريستال.

وعلى سياق آخر عبر ليونيل ميسي عن سعادته بمزاملة نيمار المنتقل حديثا للنادي الكتالوني قائلا: "أعلم أن نيمار لاعب عظيم سيجلب الكثير من البطولات لبرشلونة, أتمنى أن نلعب سويا".

