نيفيل ينصح "روني" بعدم تكرار خطأ بيكهام

نصح اللاعب الدولي الانجليزي السابق غاري نيفيل زميله في مانشستر يوناتيد بطل الدوري الانجليزي واين روني، بالبقاء في صفوف الفريق، وعدم تركه، حتى لا يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه من قبل زميلهم السابق ديفيد بيكهام.



واعتبر نيفيل في تصريحات لشبكة " سكاي سبورت" الانجليزية أن اقدام روني على ترك مانشستر يوناتيد، سيمثل خطأ كبيرا سوف يرتكبه ، لأن ذلك سيؤثر على مستواه الشخصي ومستوى فريقه في آن واحد.



وامتدح مستوى روني الذي لعب بجواره لسنوات عدة، مشيرا الى أن روني لاعب رائع جدا، ومانشستر يوناتيد أفضل مكان يجب أن يكون فيه.

وذكر نيفل بما حدث مع ديفيد بيكهام في السابق، حين رحل عن الفريق، ولكن لم يحقق النجاح الذي وصل اليه برفقة مانشستر يوناتيد، مؤكدا أن رحيله عن الفريق انعكس بشكل سلبي عليه وعلى النادي.



وأضاف أنه لم ينصح أي لاعب بمغادرة مانشستر يوناتيد، لأنه الفريق الأفضل في العالم الذي يتمنى أي لاعب أن يدافع عن الوانه.



وقال نيفيل أن ما يمر به روني هذه الأيام من فترات تدفعه للرحيل عن الفريق، مر به من قبل زميلهم الويلزي رايان غيغز الذي تقاطرت عليه الأندية الأوروبية خصوصا يوفنتوس وانتر وميلان الايطالي، لكنه فضل البقاء مع الفريق.



تأتي تصريحات نيفيل في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحافية انجليزية أن روني لا يزال متمسكا بالرحيل عن الفريق، لكن مدرب مانشستر يوناتيد ديفيد مويس سيجتمع معه مجددا من أجل ثنيه عن الرحيل والعدول عن قراره هذا.



يذكر أن الكثيرمن الأندية على شاكلة ارسنال الانجليزي ومواطنه تشلسي، وريال مدريد الاسباني ومواطنه برشلونة، وباريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني ترغب بقوة في التعاقد مع روني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

