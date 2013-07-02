نيمار سيحكي لأبنائه: سجلت هدفاً في شباك كاسياس

أعرب النجم البرازيلي الشاب نيمار دا سيلفا عن فخره بإحرازه هدفا في مرمى حارس المنتخب الإسباني إيكر كاسياس، وذلك في تصريحات أدلى بها اللاعب لشبكة (ميدياسات) الايطالية المملوكة لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.

وعبر اللاعب عن سعادته بفوز منتخبه البرازيلي قائلا: "أنا سعيد للغاية بما قدمته البرازيل, لعبنا بشكل جيد أمام منتخب عريق مليء بالنجوم الغير عاديين من أمثال كاسياس".

فيما أبدى صاحب الرقم 10 عن فخره بإحرازه هدفا من الأهداف الثلاثة التي توجت بها البرازيل كبطل لكأس القارات في مرمى كاسياس قائلا: "هذه سعادة بالغة لي أن أحرز هدفا في كاسياس, سأحكي لأبنائي في المستقبل أنني أحرزت هدفا في شباك الحارس كاسياس".

وعن حديثه مع لاعبي البرسا في المنتخب الإسباني قال نيمار: "تحدث قليلا مع لاعبي برشلونة, كان الأمر سريعا للغاية, لكني سأبذل قصاري جهدي لإحراز بطولات عدة مع برشلونة".

يذكر أن البرازيل فازت على المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة في نهائي كأس القارات في البرازيل, فيما نال نيمار جائزة أفضل لاعب في البطولة محرزا 4 أهداف بفارق هدف واحد عن الإسباني فيرناندو توريس وزميله البرازيلي فريد جويديس.

