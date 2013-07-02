هودل: الكرة الإنجليزية لن تتطور لمدة "30" عاماً

أعرب المدير الفني الأسبق للمنتخب الانجليزي لكرة القدم غلين هودل عن عدم تفاؤله بمستقبل الكرة الانجليزية، مطالبا بضرورة الإسراع في إصلاح نظام التدريب في انجلترا.



وقال هودل في تصريحات صحافية لصحيفة " ديلي ستار " الانجليزية ، إن وضع الكرة الانجليزية في الوقت الراهن صعب للغاية، خصوصا بعد النتائج التي حققتها المنتخبات السنية المختلفة.



وأشار إلى أن الكرة الانجليزية لن تتطور لمدة ثلاثين سنة أخرى، إذا استمر فيها عدم اتقان التحكم بالكرة الذي كانت تتمتع به قبل ثلاثين عاما.

تأتي تصريحات هودل في ظل الانتقادات التي وجهت للمنتخبات الانجليزية المختلفة بعد أداءها الهزيل ونتائجها المخيبة للآمال في مختلف البطولات القارية والعالمية.



واستبعد هودل نفسه من الاشراف على تدريب المنتخب الانجليزي للشباب تحت (21) عاما، موضحا أنه من الصعب أن تكون قد عملت مدربا للمنتخب الأول أن تعود للتدريب بصفة أخرى أقل منها.



وتولى هودل (55 عاما) تدريب انجلترا من 1996 حتى نهائيات كأس العالم 1998، قبل أن يفقد منصبه بسبب تصريحات مزعومة في مقابلة صحفية ولم يعمل في قيادة أي فريق منذ رحيله عن ولفرهامبتون واندرارز في 2006.



وتعالت مؤخرا الكثير من الأصوات التي تنتقد الكرة الانجليزية ، لدرجة أن البعض وصفها بأنها وصلت لمرحلة انحدار كبير لم يسبق له مثيل.

يذكر أن الشهرين الماضيين شهدا خروجا مخزيا للمنتخب الانجليزي للشباب تحت سن 21 عاما من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد تلقيه ثلاثة هزائم متتالية، قبل أن يلحقه منتخب انجلترا للشباب تحت 20 عاما بخروج مماثل من كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تركيا.

