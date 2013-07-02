"إبراهيموفيتش" يخطب وُدّ "ريال مدريد"

أبدى مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رغبته الجامحة بالانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك رغبة منه في اللعب مجدداً تحت قيادة مدربه السابق الإيطالي "كارلو أنشيلوتي".



جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط، من التصريح الذي أطلقه اللاعب نفسه والذي ذكر فيه أنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى في صفوف فريقه أم لا في حال رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وبحسب برنامج "بونتو بيلوتا" الرياضي الإسباني، فإن اللاعب السويدي قد أعرب عن أمله في الالتحاق بالنادي الملكي، وذلك بعد تعاقد الفريق الإسباني، مع المدير الفني السابق له في نادي باريس سان جيرمان، الإيطالي "كارلو أنشيلوتي".



وأكّد البرنامج، الذي يُقدمه المذيع الشهير غوسيب بيدريرول، بأنّ "إبرا" قد أخبر وكيل أعماله "مينو رايولا" برغبته في الانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية، الذي من جهته قد تحدث مع مدرب الفريق الإسباني الجديد لمعرفة رأيه في فكرة ضم مهاجم باريس سان جيرمان.



وأبدى اللاعب السويدي، الذي يرتبط بعقد حتى يونيو من العام 2015، استعداده التام لخفض راتبه الكبير(14 مليون يورو سنوياً)، وذلك مقابل الانتقال إلى صفوف "اللوس بلانكوس".



وسيجد المدير الفني الجديد للميرنغي، ضالته في المهاجم السويدي الذي تألق بشكل لافت الموسم الماضي عندما أشرف عليه "أنشيلوتي" الموسم الماضي رفقة فريقه الفرنسي؛ وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم الفريق الإسباني، الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي اقترب رويداً رويداً من الانتقال إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.



وبات الطريق مُعبّداً أمام رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لضم اللاعب السويدي، الذي لطالما أبدى رغبته في ضمه، لكن "بيريز" سينتظر بكل تأكيد إعلان "أنشيلوتي" عن موافقته على ضم هدّاف النسخة الماضية من الدوري الفرنسي، والذي سبق وأن ألمح إلى إمكانية الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بسبب مشاكل حول راتبه.



وسيكون "إبراهيموفيتش" مُطالباً بدفع ضريبة قيمتها 75 في المائة من دخله السنوي حسب الضريبة الفرنسية الجديدة، التي يتم تطبيقها على من يتجاوز دخله مليون يورو في السنة أو أكثر، ما جعله يُفكر بالرحيل إلى "ريال مدريد".

