الاتحاد السعودي يعتمد "السوبر" ويرفض زيادة أندية الدوري

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر لأول مرة والتي تجمع بين بطل الدوري "الفتح" وبطل كأس الملك "الاتحاد" في اجتماعه الذي انعقد ظهر اليوم الأربعاء.

وحدد الاتحاد السعودي السبت 17 أغسطس المقبل موعداً لإقامة اللقاء، فيما سيتم تحديد مكان المباراة السبت المقبل.

ومن جانب آخر وافق الاتحاد السعودي على قرار رابطة دوري المحترفين برفص زيادة أندية دوري جميل والابقاء على 14 نادياً، واعتمد تغيير نظام مسابقتي كأس ولي العهد لتصبح فقط لأندية دوري جميل وركاء بمشاركة 30 نادياً وبنظام خروج المغلوب، وتغيير نظام كأس الملك لتصبح بمشاركة جميع الأندية السعودية "153" نادياً.