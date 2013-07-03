تيفيز .. يلجأ للقضاء لتخفيف أعمال خدمة المجتمع عنه

كشفت صحيفة انجليزية النقاب عن أن المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز المنتقل حديثا ليوفنتوس الايطالي، أوعز لمحاميه بالبدء في الاجراءات القانونية للجوء للقضاء من أجل تخفيف عقوبة أعمال خدمة المجتمع المفروضة عليه.



وقالت صحيفة " الدايلي ميل " الانجليزية إن تيفيز الذي حكم عليه في شهر ابريل الماضي بعقوبة (250) ساعة من الأعمال الاجتماعية بدون أجر، وذلك بسبب قيادته سيارته بسرعة كبيرة، وبدون رخصة قيادة.



ولم ينفذ تيفيز الكثير من عقوبته، بسبب انشغالاته في اللعب مع مانشستر سيتي الانجليزي، ولكن مع انتقاله ليوفنتوس الايطالي سيكون الأمر صعبا عليه للتنفيذ.



ورأت "دايلي ميل" أنه وفقا للاجراءات القانونية فإنه من الصعوبة بمكان الموافقة على هذا التخفيف، ويتوجب عليه تنفيذ العقوبة بشكل كامل.



وحال عدم تنفيذ تيفيز لها خلال عام كامل، فإنه سوف يتعرض للسجن، مما سيمنعه من العودة مستقبلا لانجلترا لأنه سيكون مطالبا بتنفيذ حكم قضائي.



وكان تيفيز قد بدأ في شهر أبريل الماضي تنفيذ عقوبته، حيث رصدت وسائل الاعلام الانجليزية تيفيز وهو يقوم بأعمال تنظيف في أحد المواقع دون تحديدها.



ونشرت تلك الوسائل آنذاك صورا لتيفيز ومقطع فيديو في أول أيام تنفيذه للعقوبة التي جاءت على خلفية قيادته لسيارته بدون رخصة للمرة الثانية، إلى جانب تغريمه (1351) يورو.



وأظهرت الصور والفيديو وصول تيفيز لموقع تنفيذ العقوبة بسيارته المعروفة "البورش "، قبل أن يترجل منها مرتديا جاكيت برتقالي مخصص لعمال النظافة، قبل أن يمكث في ترتيب أحد المخازن لمدة ساعتين.



يذكر أن تيفيز لعب في الدوري الانجليزي لسبعة مواسم تنقل خلالها للعب مع مانشستر يوناتيد، و وستهام، ومانشستر سيتي ، قبل أن ينتقل الشهر الماضي ليوفنتوس بطل الدوري الايطالي.