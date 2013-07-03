دورتموند يقترب من ضم "نيمار إفريقيا"

أكد نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، اقترابه من ضم اللاعب الدولي الغابوني بيار أوباميانغ مهاجم نادي سانت إيتيان الفرنسي، والملقب بـ "نيمار الإفريقي".



وقال المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، ميكائيل زورك، في تصريح لصحيفة "كيكر" الألمانية، ممتدحاً بيار أوباميانغ: "لقد اقتربنا من ضمه .. يتميز هذا اللاعب بالسرعة الكبيرة والقوة عند الهجوم كما يجيد اللعب في مناصب عدة..وأعتقد أنّه سينجح في التأقلم مع أسلوب لعب فريقنا".



وبحسب موقع "ماكسي فوت" الفرنسي فان أوباميانغ قد أجرى، أمس الثلاثاء، الفحوصات الطبية بعيادة نادي بروسيا دورتموند، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لحسم صفقة تحويل "نيمار إفريقيا" من فريق سانت ايتيان الفرنسي.



ومن جهته أفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن قيمة انتقال أوباميانغ من سانت إيتيان إلى بروسيا دورتموند تقدر بـ 15 مليون يورو. ولكن دون أن يشير إلى مدة العقد والراتب الذي سيتقاضاه اللاعب الغابوني ضمن فريقه الجديد.



وكان نادي نيوكاسل الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي لضم أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن إدارة فريقه سانت إيتيان رفضت بيعه، وفضلت الانتظار لنهاية الموسم للحصول على سعر أعلى.



ويعتبر أوباميانغ بمثابة اكتشاف الموسم الماضي في فرنسا، إذ ساهم بقسط كبير في تتويج نادي سانت إيتيان بلقب كأس الرابطة الفرنسية المحترفة لكرة القدم، واحتلال الفريق للمركز الرابع في الدوري المحلي بفضل تسجيله لـ19 هدفاً وتقديمه لثماني تمريرات حاسمة.



وقد سمح له هذا التألق اللافت بالتتويج بجائزة "مارك فيفيان فوي" التي تمنح كل سنة، لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي لكرة القدم، من خلال عملية تصويت يشارك فيها كبار الصحافيين الرياضيين الفرنسيين، و تشترك في تنظيمها كل من إذاعة فرنسا الدولية" أر أف أي" والقناة الفضائية " فرانس 24".



ويلقب بيار ايمريك أوباميانغ، بـ "نيمار الإفريقي" لتشابه طريقة لعبه مع تلك التي يبرز بها نجم المنتخب البرازيلي نيمار، والمتميزة بسرعة الحركة والمهارات الفنية، ولتشابه الرجلين، نسبياً، من حيث الشكل.