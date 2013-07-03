غوتزة يضع فريقه الجديد في مأزق .. ويثير غضب راعي الفريق

في بداية مثيرة للجدل للنجم الشاب الألماني ماريو غوتزة لاعب بروسيا دورتموند السابق والمنتقل حديثا الى نادي بايرن ميونخ الألماني, أثار "ميسي ألمانيا " الجدل في أول ظهور له مع ناديه الجديد أثناء مؤتمر تقديمه، وذلك بعد أن ارتدى اللاعب قميصا يحمل شعار "نايكي" مما أثار غضب وحفيظة الراعي الرسمي للفريق البافاري(أديداس).



ويعتبر غوتزة الصفقة الأولي للمدير الفني الإسباني لبايرن ميونخ بيب غوارديولا والتي كلفت خزائن النادي البافاري 37 مليون يورو، بعد أن انتقل من غريمه التقليدي بروسيا دورتموند قبيل نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مما اعتبره البعض خيانة لناديه السابق.

لكن يبدو أن ظهور غوتزة الأول مع فريقه البافاري لم يكن موفقا، بعد ارتدائه لقميص شركة الملبوسات الرياضية (نايكي) وهو يحمل قميص بايرن ميونخ الذي يزينه تصميم وعلامة "شركة أديداس", مما أدى الى استدعاء شركة أديداس لمسؤولي بايرن ميونخ الألماني.

وخرج المسؤول الاعلامي للنادي البافاري ماركوس هيرويك ليصرح بعد الواقعة قائلا: "شركة أديداس قامت باستدعائنا, وقمنا بالاعتذار لها, غوتزة يمتلك عقدا مع شركة نايكي لارتداء أحذيتها أثناء المباريات, لكن ذلك لا يمنع ان يلتزم غوتزة بالاتفاقات التي أبرمها النادي مع الشركات المختلفة في الأحداث الرسمية".

وأضاف ماركوس أن ما فعله غوتزة تسبب لهم في أزمة حقيقية قائلا: "قميص غوتزة سبب لنا متاعب كبيرة بعد تقديمه في المؤتمر الصحافي, لكننا وعدنا اديداس بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

وخرج المتحدث الرسمي باسم الشركة الألمانية ليعلق علي الواقعة بتصريحات مقتضبة قائلا: "لقد فاجئنا بشكل سلبي للغاية".

يذكر أن غوتزة سيرتدي القميص رقم 19 مع فريقه الجديد ومن المنتظر ان يشارك اللاعب بانتظام في مباريات فريقه الودية القادمة.