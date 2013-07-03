قدامى العراق: منتخب الشباب قادر على تحقيق نتائج أفضل

أعرب عدد من لاعبي المنتخب الوطني بكرة القدم، الذي مثل العراق بنهائيات كأس العالم للشباب 1989 التي جرت في السعودية، أن المنتخب الحالي باستطاعته المضي قدما نحو الأدوار المتقدمة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها العاصمة التركية الآن.

وقال لاعب المنتخب الشبابي السابق نعيم صدام إن "منتخب الشباب قادر على تحقيق نتائج أفضل، والوصول إلى ما أبعد من الدور 16 بعد تخطي منتخب البارغواي في مباراته الأربعاء المقبل.



وأضاف أن "جيل 1989 يشعر بالفخر للنتائج التي حققها الجيل الحالي"، متمنيا أن يواصل الفريق "ذات العروض التي تمكنه من احتلال موقع متميز عجز عنه الجيل السابق في تحقيقه لسبب أو لآخر".

وأشار الى أن "الجيل الحالي يضم أسماء ستصبح في المستقبل القريب أسماء كبيرة في المنتخب الوطني، وهذا ما أثبتته المباريات الثلاث للفريق في الدور الأول من البطولة".

ودعا عضو اتحاد الكرة الحالي اللاعبين الى عدم الانجرار وراء سراب التعاقدات مع الفرق والدخول في عالم الاحتراف لأن ذلك سيأتي حتما".

من جهته قال اللاعب ليث حسين إنه "يشعر بالفرح والسرور الكبيرين من النتائج التي حققها منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم للشباب".

وأشار الى أن "منتخب الشباب الحالي اقترب كثيرا عما حققه جيل 1989 من نتائج لامعة برغم صعوبة المجموعة التي لعبنا فيها وهذا ما ينطبق أيضا على المنتخب الحالي".

وأوضح حسين الذي سجل أهدافا مازلت تعلق بذاكرة المتابعين ببطولة 1989 إن "منتخب الشباب قدم عروضا متميزة في المباريات الثلاث باستثناء الشوط الاول لمباراة إنجلترا، الذي يبدو أن الرهبة تملكت اللاعبين إلا انهم نزعوا ثوب الخوف في الشوط الثاني والمباريات الأخرى ليتصدروا مجموعتهم باستحقاق".

وأفاد أن "المنتخب الحالي لديه الحافز الكبير لتحقيق الانجاز والاقتراب أكثر من الأدوار المتقدمة من النهائيات، بعد أن لمس الجميع إصرارهم على تحقيق ذلك، يدفعهم قربهم ومحبتهم الكبيرة للملاك التدريبي وتطبيق الواجبات المناطة لهم بحذافيرها".

وقال مدافع الشباب سليم حسين إن "منتخب الشباب الحالي أعاد للأذهان ما حققه جيل 1989 من انجاز جديد للكرة العراقية من خلال مقارنة ما تحقق في الأسبق مع النتائج المتحققة الآن".

وأضاف حسين أن "المنتخب الحالي سيشكل نواة حقيقة للمنتخب الاول مثلما فعلنا نحن برغم العقوبات التي طالت الكرة العراقية آنذاك"، مبينا أن "الليوث اثبتو بحق انهم ابطال من خلال ما قدموه من عروض مميزة استطاعوا من خلالها ان يتصدروا مجموعتهم بجدارة واستحقاق بعد ان تخطوا منتخبات مجموعتهم بمباريات كبيرة قدموا خلالها مستوى فنيا كبيرا، منذ انطلاق البطولة".