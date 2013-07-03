لاعب الريال الجديد: لدي كلب اسمه ميسي.. ولن أغير اسمه

اعترف صانع ألعاب نادي ريال مدريد، فرانسيسكو رومان ألكارون "إيسكو"، بأنّ لديه كلباً أطلق عليّه اسم "ميسي" نسبة إلى مهاجم نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي قُدم فيه رسمياً كلاعب جديد في صفوف نادي العاصمة الإسبانية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أقر لاعب النادي الملكي الجديد بأنّ لديه كلباً أطلق عليه اسم "ميسي" نسبة إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يمتلك كلباً آخر أطلق عليه اسم "فيغو" نسبة إلى صانع ألعاب الفريق الإسباني السابق، البرتغالي لويس فيغو.

ورفض اللاعب المنضم حديثاً إلى صفوف نادي "ريال مدريد" فكرة تغيير اسم الكلب إلى "كريستيانو" والتي طرحها أحد الصحافيين، لافتاً إلى أنّه قد اعتاد على تسميته بـ"ميسي".

وأعرب اللاعب عن سعادته البالغة لانتقاله إلى صفوف "اللوس بلانكوس" قائلاً: "لا يوجد هناك طموح أعلى من أنك تلعب لنادي ريال مدريد، سأقدم كل شيء لهذا القميص، و سأكون مدريديستا من كل أعماقي".

وأضاف اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم "23" مع الريال "أريد أن أشكر في المقام الأول رئيس ريال مدريد على المجهود الذي قام به من أجل التعاقد معي، كما أنني ممتن لمحبة الجماهير ودعم عائلتي".

يُذكر أنّ "إيسكو" قد فسّر سبب تسمية كلبه باسم "ميسي" بالقول: "ميسي أفضل لاعب في العالم. وكذلك كلبي، لهذا قررت تسميته باسم ميسي".