ميسي يغادر مباراته الخيرية بسبب طرد الشرطة لوالد نيمار

رفض النجم الارجنتيني ليونيل ميسي استكمال مباراته الخيرية التي اقامها في بيرو تحت مسمى (لقاء العمالقة) بين فريقه وفريق البرازيلي نيمار، وذلك بعد أن قامت الشرطة البيروفية بطرد والد نيمار من على دكة البدلاء، ومن بعده شقيقيه الاثنين واولاد المدافع الكولومبي ماريو يبيس.

لكن يبدو أن الشرطة البوليفية نفذت أمر المدير الفني الايطالي فابيو كابيلو الذي كان يرأس الجهاز الفني لفريق ميسي، والذي طالب بابعاد كل عائلات اللاعبين عن دكة البدلاء, لتقوم الشرطة الببيروفية على الفور بطردهم بشكل قاس نوعا ما الى خارج ملعب المبارة تماما.

وبدلا من توفير لهم مكان آخر لمشاهدة أقاربهم في المباراة الخيرية, طردتهم الشرطة خارج الاستاد المحلي البيروفي الذي اقيمت عليه المباراة, لتحتج الاسر على المعاملة السيئة التي لاقوها من الشرطة البيروفية, إلا أن ميسي علم بالواقعة ليصب جام غضبه على الشرطة البيروفية، طالبا تغييره ليخرج من المباراة وهو ما حدث على الفور ليخرج اللاعب من المباراة ومن الملعب كليا، إذ رفض النجم الارجنتيني دخول غرف تغيير الملابس.