"حرب شوارع" في الدنمارك .. بسبب مباراة "كرة قدم"

أفادت تقارير صحافية بأن مجموعة من مشجعي نادي هلسنغبورغ، الذي يلعب ضمن مصاف الدوري السويدي الممتاز، قد قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على مجموعة من مشجعي غايس غوتينبرغ، في أحد الشوارع الريفية بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاغن".

وبحسب موقع "غريت غولز101" العالمي، فقد قامت مجموعة من جماهير نادي "هلسنغبورغ" وصيف الدوري السويدي لكرة القدم بالاعتداء على مجموعة أخرى من مشجعي غايس غوتينبرغ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية؛ وذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه الأخيرة لمغادرة "كوبنهاغن" والتوجه نحو مدينة "هلسنغبورغ" لمؤازرة فريق المدينة "آي.في.كي .غوتينبرغ".

وطبقاً لما أورده شهود عيان، فإن الخلاف قد نجم إزاء حالة التوتر العصبي وحالتي الشد والجذب التي تسبق لقاء القمة الذي سيجمع نادي هلسنغبورغ، ومتصدر الدوري السويدي والجار المفضل لدى جمهور نادي "غايس غوتينبرغ"، نادي "آي.في.كي .غوتينبرغ".

ولم يتمكن رجال الأمن من التواجد في المكان، الذي تحوَّل إلى ما هو أشبه بحرب شوارع، في ظل اندلاع اشتباكات عنيفة بين جمهوري الفريقين.

ومن المتوقع أن تُلقي هذه الحادثة بظلالها على قمة الدوري السويدي التي تجمع بين فريقي "هلسنغبورغ" و "غوتينبرغ"، الاثنين المُقبل، حيث يحتدم الصراع بين " هلسنغبورغ" الذي يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لانتزاع صدارة الترتيب، و"آي.في.كي .غوتينبرغ" الذي يأمل هو الآخر بالحفاظ على قمة الترتيب.