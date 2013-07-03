"ريال مدريد" .. النادي الأكثر "كرهاً" في إسبانيا

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيكر فيل" الإسبانية المتخصصة في الأبحاث السوقية، أنّ نادي ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، هو النادي الأكثر كُرهاً في ملاعب كرة القدم الإسبانية.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة "إيكرفيل" بالتعاون مع صحيفة "آس" المقربة من فريق "ريال مدريد"، فإن عملاق الأندية الإسبانية قد احتل المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر كُرهاً على صعيد إسبانيا بنسبة "55٪" من المشجعين، في حين جاء غريمه التقليدي "برشلونة" في المركز الثاني بنسبة "40%"، في الوقت الذي حلًّ فيه نادي أثلتيك بيلباو بالمركز الثالث بنسبة "27%".

وأشارت الدراسة إلى أنّ شعبية "اللوس بلانكوس" قد تراجعت خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أنّ نسبة كره الجماهير له قد ازدادت مقارنة بالدراسة التي أجرتها نفس الشركة في شهر أكتوبر من عام 2011، مؤكدة في الوقت ذاته أنّ غريمه "برشلونة" قد حظي بنفس النسبة التي حصل عليها قبل عامين.

وحول النادي الأكثر شعبية بحسب هذه الدراسة التي تقوم على رصد آراء الجماهير حول الفرق التي يشجعونها، فقد تربّع حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، على عرش الأندية الأكثر شعبية في بلد الأرانب.

وأوضحت الدراسة أنّ حوالي "41%" من مشجعي كرة القدم في إسبانيا قد فضلوا فريق "برشلونة"، على حساب غريمه التقليدي "ريال مدريد" الذي جاء بالمركز الثاني بنسبة مئوية وصلت إلى "34٪"، وهو النفس الفارق الذي ظهر خلال الدراسة السابقة التي أُجريت عام 2011، مع اختلاف بسيط بالأرقام حيث كان الفريق الكتالوني قد حظيَّ بتأييد "44%" من الجمهور، مقابل "37%" للغريم.