"نيمار" يرد على "صفعة ميسي" بهدف "مذهل"

لم تمنع الهزيمة التي مني بها نيمار مع أصدقائه، اللاعب البرازيلي من تقاسم نجومية المباراة الاستعراضية التي أقيمت الليلة الماضية في العاصمة البيروفية ليما، مع زميله الجديد في برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد أصدقائه في تلك المباراة.

وتمكّن "أصدقاء ميسي" من الفوز في المباراة بنتيجة 8-5، حيث نجح "البرغوث" الأرجنتيني في تسجيل هدفين، ومثله فعل نيمار الذي سجل هدفين أيضاً، كان أحدهما مذهلاً وبطريقة لفتت أنظار الصحافة العالمية التي أشادت به كثيراً.

هدف نيمار جاء في الدقيقة 68 حينما صوّب الكرة بطريقة ماكرة من منتصف الملعب تقريباً لتتهادى في مرمى أصدقاء ميسي، وسط تشجيع منقطع النظير من نحو 30 ألف متفرج غصّت بهم مدرجات الاستاد الوطني في ليما.

وأشرف الإيطالي فابيو كابيلو على فريق أصدقاء ميسي، بينما تولى البرازيلي زيكو تدريب أصدقاء نيمار، وتركزت الأضواء بشكل كبير على ميسي ونيمار خلال المباراة التي تسبق موعد انخراطهما معاً لأول مرة في تدريبات برشلونة استعداداً للموسم القادم.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من النجوم الحاليين والقدامى مثل البرازيليين داني ألفيش وخوليو سيزار وجوليو باتيستا والأرجنتينيين دانيال اوزفالدو وبابلو ايمار وايزيكييل لافيتزي، والايطاليين باولو كانافارو وماركو ماتيراتزي والكولومبي ماريو ييبيس والفرنسي فلوران مالودا.