إيسكو يثير غضب جماهير الريال ويرفض تقبيل قميصه

أثار اللاعب الشاب الإسباني إيسكو الاركون، المنتقل حديثا الى ريال مدريد الإسباني من نادي مالاجا الاسباني، حفيظة جماهير النادي الملكي، أثناء تقديمه كلاعب رسمي لـ(لوس جالاكتيكوس) أمس بتصرف غريب للغاية، إذ رفض اللاعب المتوج بكأس الامم الاوروبية للشباب مع منتخبه الاسباني ان يقبل قميص ناديه الجديد وذلك بعدما طالبته الجماهير بتقبيله.

وعاد الواعد الاسباني لاثارة التكهنات مرة أخرى حول حقيقة انتمائه وحبه لنادي برشلونة الاسباني، وذلك كما ذكرت صحيفة (الموندو ديبورتيفو) الكتالونية، والتي نشرت تصريحا للاعب نفسه في عام 2009 وهو يقول إنه لا يحب ريال مدريد وانه ناد متغطرس, وذلك بعدما رفض اللاعب صاحب الـ 21 عاما ان يقبل قميص النادي الملكي، وذلك اثناء تقديمه بعدما طالبته الجماهير بذلك في اربع مناسبات, ليأتي شقيق اللاعب ويرفع الحرج عن اخيه ويقبل القميص الملكي بدلا منه.

يذكر أن النادي الملكي قد قدم لاعبه الجديد لجماهير النادي الملكي المتعطشة للصفقات القوية ردا على صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفة، وسيحمل ايسكو القميص رقم 23 , ليخلف الانجليزي ديفيد بيكهام والالماني مسعود اوزيل اللذين حملا نفس القميص فيما سبق .